La fiscalía suiza presenta acusación por escándalo de Petrobras 23 de octubre de 2019 - 09:14 El Ministerio Público de la Confederación (MPC) ha interpuesto una primera acusación ante el Tribunal Penal Federal de Suiza como parte de las investigaciones que vinculan a las brasileñas Petrobras y Odebrecht en diversos delitos. El MPC ha decidido interponer cargos contra una persona física sospechosa de ser cómplice en el soborno de funcionarios públicos y por lavado de dinero. La llamada Operación Autolavado, protagonizada por la petrolera estatal Petrobras y Odebrecht (ambas brasileñas), la constructora más grande de Latinoamérica, se ha confirmado como uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del Brasil. Suiza está relacionada porque, según las indagatorias, Odebrecht canalizó sobornos a empleados de la petrolera estatal Petrobras a través de bancos suizos. Aunque el MPC abrió un proceso penal contra un intermediario financiero en 2015, apenas ahora se reúnen evidencias suficientes para acusar a una persona y para solicitar un procedimiento acelerado ante el Tribunal Penal Federal de Suiza, la instancia penal más alta del país. El acusado tendrá que responder por los cargos de "complicidad por soborno a funcionarios públicos extranjeros" y por "lavado de dinero simple y agravado". “La valiosa cooperación bilateral [que recibió Suiza] de las autoridades judiciales brasileñas y portuguesas contribuyó al resultado. Los procedimientos penales por lavado de dinero, por recursos derivados de actos de corrupción, ya se habían abierto en Brasil y Portugal contra la misma persona ", explica el MPC en un comunicado divulgado el martes. Suiza decidió aceptar una solicitud de las autoridades brasileñas y portuguesas para manejar el caso a fin de evitar que existieran múltiples investigaciones paralelas. Actualmente, hay 60 procedimientos penales pendientes en el MPC que tienen relación directa con Petrobras. Al menos dos de ellos involucran a instituciones financieras suizas. Las autoridades brasileñas, por su parte, tienen más de 15 casos en sus manos. Por ganancias mal habidas, Suiza ha incautado activos por más de 620 millones de francos suizos (alrededor de 627 millones de dólares) hasta el día de hoy. Y de este total, 390 millones de francos ya han sido devueltos a Brasil.