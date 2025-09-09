Sobreviviente a ataque de sicarios será la segunda persona en recibir eutanasia en Ecuador

Quito, 9 sep (EFE).- Renato Ortuño, un abogado de 38 años que quedó cuadripléjico tras sobrevivir a un intento por varios sicarios de asesinarlo por encargo, será la segunda persona de Ecuador en acceder de manera legal a la eutanasia, recientemente despenalizada en el país andino tras una sentencia de la Corte Constitucional.

Ortuño recibió este lunes la aceptación del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), a la solicitud que el abogado presentó en julio para acceder a la eutanasia, conforme a los procesos establecidos por el tribunal constitucional.

La resolución del hospital, publicada por medios locales, informa a Ortuño de la decisión de atender su solicitud tras haber cumplido los requisitos legales.

A través de sus redes sociales, el abogado había informado en julio de su decisión de presentar la solicitud para acceder a la eutanasia tras no haber dado fruto las distintas opciones de tratamiento a las que recurrió para su cuadriplejía, que le causa una incapacidad del 98 %.

El 23 de junio de 2023, Ortuño fue atacado a plena luz del día por un grupo de sicarios que le dispararon a corta distancia cuando el abogado esperaba dentro de su vehículo a ingresar al edificio donde se encontraba su oficina.

Los sicarios le habían seguido desde que había salido de su domicilio y sus disparos causaron en Ortuño un daño en la médula ósea irreversible que le hizo perder la movilidad de sus extremidades.

La eutanasia es legal en Ecuador desde 2024, gracias a la a la iniciativa de Paola Rodán, quien logró en la Corte Constitucional una inédita sentencia que la despenaliza y ordena su regularización, al encargar al Ministerio de Salud la elaboración de un protocolo mientras la Asamblea Nacional (Parlamento) debe emitir una ley que regule todo el procedimiento.

En su caso, Roldán, que padecía ELA (eclerosis lateral amiotrófica), murió a los 42 años en su domicilio cuando esperaba que se estableciese el protocolo para su eutanasia, pero dejó el camino libre para que otras personas en situaciones similares pudiesen tener una muerte digna, lo que llevó a que poco después una mujer de 48 años, de Guayaquil, fuese la primera persona en Ecuador en recibir formalmente la eutanasia. EFE

