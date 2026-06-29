Sobreviviente de atentado en Australia se dice víctima de la IA por imágenes en internet

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Un abogado judío, herido en el tiroteo en la playa australiana de Bondi en diciembre de 2025, descubrió en internet unas imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) que lo retratan como un «actor de crisis», contó este lunes a una comisión investigadora.

Según explicó el jurista Arsen Ostrovsky, una foto que le envió a un amigo después del ataque antisemita fue distorsionada con IA para crear la impresión de que sus heridas eran fingidas.

Su historia surgió en las audiencias de la comisión federal de investigación formada después del ataque del 14 de diciembre, el más mortal en décadas en Australia.

Sajid Akram y su hijo Naveed han sido acusados de disparar contra familias judías que celebraban la fiesta de janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde mataron a 15 personas.

«Se ha vuelto cada vez más evidente que el ambiente en línea, y en especial las plataformas de redes sociales, son quizás el factor más significativo para la propagación de antisemitismo», comentó en la audiencia el abogado asistente Richard Lancaster.

Ostrovsky, jefe del Consejo de Asuntos Judíos Australia/Israel, en Sídney, dijo que la foto se «propagó como el fuego» cuando su amigo la publicó en internet.

En la imagen, aparece él tendido en el suelo con la cabeza ensangrentada.

En cuestión de horas se habían creado imágenes generadas por IA en las que aparece riendo mientras un maquillador le retoca la sangre en la cara.

Usuarios de redes sociales comentaron que la foto era de un actor de crisis, alguien supuestamente contratado para simular eventos mortales con el fin de impulsar agendas políticas, una narrativa persistente entre promotores de teorías conspirativas.

Ostrovsky descubrió que esa desinformación se estaba propagando dos días después del ataque, cuando estaba en el hospital, dijo.

Otras imágenes «deepfake» (imágenes hiperrealistas creadas con IA) lo mostraban en el hospital sin vendaje o con un premio Oscar. Según él, muchas de esas imágenes aún están en línea.

Organizaciones de verificación de datos, incluyendo el equipo de verificación digital de AFP, han desmentido estas imágenes.

Las audiencias públicas continuarán en julio.

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