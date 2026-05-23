Socialdemócrata Frederiksen intentará formar un Gobierno de centroizquierda en Dinamarca

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Copenhague, 23 may (EFE).- La primera ministra en funciones de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, recibió este sábado del rey Federico X el mandato para tratar de formar un Ejecutivo en el país nórdico, después de dos intentos previos fallidos tras las elecciones legislativas del pasado 24 de marzo.

El primero lo protagonizó la propia Frederiksen, quien no fue capaz de cerrar un acuerdo tras 45 días; y el segundo, el líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, que el viernes devolvió el mandato como «explorador real», la persona encargada de dirigir los contactos, al no poder sacar adelante su proyecto de un Ejecutivo de derecha en minoría.

En ambos casos fue el centrista Los Moderados, que tiene los votos decisivos, el que forzó una nueva ronda de contactos para intentar formar un Ejecutivo con fuerzas de ambos lados del arco parlamentario, aunque su líder, Lars Løkke Rasmussen, ha insinuado ahora que accedería a integrar uno de centroizquierda.

«Pienso que los daneses se merecen que se forme un Gobierno», dijo hoy Frederiksen tras recibir el encargo de Federico X y añadió que a partir de mañana empezará a negociar de forma «intensa» con el Partido Socialista Popular, Los Moderados y el Partido Radical Liberal.

Esas cuatro fuerzas políticas suman 82 de los 179 escaños del Parlamento, aunque tendrían el respaldo externo de dos formaciones de izquierdas, que les daría una mayoría sólida.

El complejo y fragmentado panorama político, con hasta doce partidos con representación parlamentaria, y el hecho de que ningún bloque político tenga mayoría han hecho que Dinamarca haya batido el récord en unas negociaciones de gobierno, de 43 días y que se remontaba a 2022.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia.

Tras una primera legislatura gobernando en minoría con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un Gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. EFE

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