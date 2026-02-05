Socialdemócratas europeos instan a populares a expulsar al esloveno SDS por «antieuropeo»

Zagreb, 5 feb (EFE).- El Partido de Socialistas y Demócratas Europeos (S&D) instó este jueves en Liubliana al Partido Popular Europeo (PPE) a expulsar de sus filas a la formación nacionalista populista eslovena SDS, liderada por el exprimer ministro Janez Jansa, al considerarla un «caballo de Troya de la ultraderecha».

Citada por la agencia de noticias STA, la presidenta de S&D, la española Iratxe García, aseguró que Jansa se ha convertido en «un aliado más del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que ataca a Europa».

García destacó que el líder conservador populista esloveno es afín al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, quien en los últimos años ha estado poniendo obstáculos al progreso europeo.

Durante su visita a Eslovenia, en señal de apoyo para los socialdemócratas eslovenos ante las elecciones parlamentarias del país alpino el próximo 22 de marzo, una delegación de eurodiputados socialdemócratas adoptó la ‘Declaración de Liubliana’ sobre «la defensa de la soberanía y la democracia frente a los caballos de Troya de la ultraderecha de Trump».

«Un nuevo gobierno de Jansa significaría un cambio radical de la política actual e implicaría un giro hacia la extrema derecha y un mayor apoyo a Trump, que pretende comprar, debilitar y subyugar a Europa», destacó el S&D.

Jansa fue tres veces primer ministro de Eslovenia en las dos últimas décadas, la última vez entre 2020 y 2022.

Por su parte, el presidente del PPE, Manfred Weber, abogó hoy por un gobierno de centro derecha en Eslovenia y criticó los débiles resultados económicos del actual gobierno de centro-izquierda del liberal Robert Golob.

«Países como Croacia están alcanzando el mismo nivel (económico) que Eslovenia, lo que demuestra que un gobierno estable de centro-derecha como el que tenemos en Croacia es una ventaja», dijo Weber durante una visita Liubliana para mostrar apoyo a las fuerzas conservadoras antes las elecciones de marzo. EFE

