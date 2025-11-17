Socialdemócratas podrían perder alcaldía de Copenhague después de un siglo

Copenhague, 17 nov (EFE).- Dinamarca celebra el martes elecciones municipales y regionales en las que el Partido Socialdemócrata de la primera ministra, Mette Frederiksen, parte como favorito, aunque podría perder la alcaldía de Copenhague después de haber gobernado allí un siglo.

Los socialdemócratas ganaron los comicios locales de hace cuatro años con el 28,4 % de los votos, por delante del Partido Liberal, con siete puntos menos.

Las encuestas de intención de voto apuntan a un triunfo de la rojiverde Lista Unitaria en la capital danesa, al que también aspiran el Partido Socialista Popular y los propios socialdemócratas, que ya perdieron su condición de fuerza más votada en Copenhague en 2021 aunque consiguieron retener la alcaldía.

Alrededor de 4,8 millones de personas, que podrán votar entre las 8.00 y las 20.00 horas (entre las 7.00 y las 19.00 GMT), están llamadas a las urnas.

Los comicios se celebran con las elecciones legislativas a menos de un año vista, aunque todavía no hay fecha fijada para esa cita con las urnas.

Frederiksen ha gobernado desde 2022 al frente de un Ejecutivo de coalición con dos fuerzas liberales. EFE

