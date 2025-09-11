Socialistas europeos defienden a Borrell: Kallas solo logró un «pacto fantasma» en Gaza

Estrasburgo (Francia), 11 sep (EFE).- La presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, defendió este jueves a Josep Borrell de las críticas de su sucesora como jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, al asegurar que ella apenas ha logrado «un acuerdo fantasma» para ayudar a los palestinos en Gaza.

García reaccionó así a las declaraciones de Kallas en un encuentro con medios españoles, entre ellos EFE, en las que argumentó que ella ha «hecho mucho más» que Borrell para poner fin en la guerra en Gaza, y que «no salió nada de la Comisión» Europea cuando el diplomático español estaba en el cargo.

«Borrell fue la única voz que salvó la dignidad de la UE ante Gaza», escribió García en su cuenta oficial de X.

La eurodiputada española del PSOE, que preside la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, añadió que «mientras Kaja Kallas eligió el silencio, Josep Borrell habló alto y claro en el Consejo» de la Unión Europea (UE) para presionar a Israel.

«¿Y qué ha hecho Kallas? Anunciar un acuerdo fantasma de ‘ayuda humanitaria’ con Israel», planteó García.

En su encuentro con periodistas en Estrasburgo, la actual alta representante de la UE para política exterior y de seguridad expresó su frustración por las críticas que ha recibido la Comisión y ella misma sobre su inacción en Gaza, algunas procedentes del propio Borrell.

«He logrado más en este expediente que mis predecesores (…). No salió nada de la Comisión cuando Borrell era el vicepresidente», dijo Kallas.

«Sí, podría ser muy contundente en mi discurso, lo que significaría que los israelíes no hablarían conmigo, como le ocurrió a mi predecesor (Borrell). ¿Qué se consigue con eso?», planteó la también vicepresidenta de la Comisión.

Kallas alegó que cuando Borrell ocupaba su cargo -hasta noviembre de 2024, cuando la guerra en Gaza ya había cumplido un año-, «no salía nada de la Comisión, no se presentaba ninguna propuesta al Consejo para avanzar» en una mayor presión a Israel al respecto.

No obstante, Borrell sí propuso que la UE suspendiera el diálogo político con Israel, una iniciativa que rechazó en noviembre el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

La ex primera ministra estonia argumentó que ella ha logrado cosas como la revisión del acuerdo de asociación de la UE con Israel, tras la petición de España y otros 16 países.

Recalcó que también contribuyó a que se reanudara parcialmente el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza tras el bloqueo total que Israel mantuvo hasta finales de julio y dijo que aunque la entrada de camiones actual «no es suficiente», es «mejor que nada». EFE

