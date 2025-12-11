Socialistas europeos exigen a Von der Leyen más diálogo y no «comprar la agenda trumpista»

3 minutos

Madrid, 11 dic (EFE).- La jefa de filas socialdemócratas en el Parlamento Europeo, la española Iratxe García, adelantó este jueves que su grupo exigirá a la Comisión Europea más diálogo y consultas para evitar que Bruselas siga «comprando la agenda trumpista» con sus leyes para «desregular».

«Que la Comisión acepte que las políticas se estén negociando entre la derecha y la extrema derecha, es lo que no vamos a aceptar», dijo García en un acto en Madrid.

Los socialistas, junto a los liberales y verdes, hicieron posible con su voto hace un año en la Eurocámara el segundo mandato de la conservadora Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, pero están descontentos con lo que la alemana ha hecho con ese apoyo.

Esta semana, los jefes de las delegaciones nacionales del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo se reunieron y llegaron a la conclusión de que quieren «formar parte de la toma de decisiones, pero de una forma distinta a la que ha sido en este último año», explicó García.

La eurodiputada acusó al Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece Von der Leyen, de «comprar la agenda trumpista» al considerar «que todo se resuelve desregulando y que todo se resuelve echando atrás los avances que ha habido en cuestiones que son fundamentales».

Se refería a la mayoría alternativa que el PPE ha trazado con los ultraconservadores y extrema derecha, con una ruptura del tradicional cordón sanitario que le ha permitido sacar adelante normas como la rebaja de normas de sostenibilidad para empresas.

Con la competitividad y la simplificación por bandera, Bruselas ha tomado una deriva en sus propuestas que, según García, pone en «riesgo real» al Pacto Verde y otras normas europeas impulsadas en la última década.

«No puede ser que la Comisión Europea nos esté planteando ‘omnibuses’, es decir, propuestas para desregular y para acabar con aquello que habíamos hecho en el pasado, sin estudios de impacto, sin conocimiento por parte de los grupos políticos», lamentó.

«Queremos abordar la necesidad de simplificar y de eliminar burocracia, pero hay que negociar el cómo lo hacemos», añadió García, y recordó que la defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, ha acusado a Bruselas de deficiencias procedimentales en la preparación de varias de sus propuestas.

La jefa de filas socialdemócratas dijo que «lo más fácil» para su grupo sería ejercer de «oposición» a la actual Comisión Europea, dado que son «minoría» en la Eurocámara, y que quizá sea eso «a lo que el Partido Popular» les «está intentando abocar».

«Hay veces que llego a pensar eso, que están provocando la ruptura de este acuerdo y por eso, cuanto más lo pienso, más insisto en que queremos seguir negociando y que queremos seguir abordando esa alianza proeuropea con liberales, con verdes y con populares, porque así se ha construido Europa», recalcó.

Y subrayó que, si se llega a dar esa ruptura, «no será por responsabilidad de los socialistas y demócratas», que están «continuamente apelando a la necesidad del entendimiento».

«Hay quien está mintiendo a la gente cuando dice que el problema de la competitividad en Europa son nuestras normas medioambientales, porque la mayoría de esas normas que ahora pretenden echar abajo todavía no están puestas en marcha», recalcó la política socialista.

«No puede ser que una directiva que hemos aprobado hace menos de un año sea la culpable de que Europa no esté creciendo económicamente. No estamos diciendo la verdad», agregó. EFE

