Socialistas lamentan que portugueses tengan que ir a España para comprar gasolina barata

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Lisboa, 14 abr (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, criticó este martes al Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) por el hecho de que los portugueses tengan que cruzar a España para comprar combustible más barato en medio de la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Medio.

«Entendemos que hay materias que a día de hoy deben estar en el centro de gravedad de las políticas del Gobierno, y el centro de gravedad de las políticas del Ejecutivo es responder al aumento del coste de vida, tomando medidas como las que propusimos para reducir los costes, en concreto de los combustibles, de la electricidad, del gas..», dijo Carneiro en declaraciones a la prensa.

Destacó que el pasado fin de semana recibió informaciones de que «hay personas que viven en la región fronteriza, que van a España a abastecer sus vehículos (de combustible) a niveles (de precios) muy inferiores, sean de transporte de mercancías o de pasajeros», señaló.

«Esto es lo que preocupa a millones de portugueses en nuestro país», agregó el dirigente opositor, quien apuntó que «es importante» que el Gobierno se concentre en estos asuntos, que, puntualizó, son «centrales» en la vida de las personas.

El líder socialista habló tras reunirse en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia de país, con el jefe de Estado, António José Seguro, con quien, según reveló, conversó sobre las dificultades para acceder a una vivienda en el país, el estado de la sanidad y los salarios, entre otros.

La semana pasada, el Parlamento luso aprobó por unanimidad una propuesta del Ejecutivo para reducir hasta el 30 de junio el impuesto sobre los combustibles.

La iniciativa reduce el límite mínimo del impuesto sobre productos petroleros (ISP) hasta 199,89 euros por cada 1.000 litros de gasolina sin plomo y hasta 156,66 euros para el diésel de carretera.

Este descuento temporal y extraordinario se aplicará siempre que el incremento del precio de los combustibles supere los 10 céntimos, tanto para la gasolina sin plomo como para el diésel de carretera, en comparación con los precios vigentes durante la semana del 2 al 6 de marzo pasado.

En paralelo, el Gobierno portugués ha lanzado una línea de 600 millones de euros para las empresas más afectadas por la subida del precio de la energía. EFE

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