Socialistas lusos prometen ser «oposición responsable» capaz de convergir con Gobierno

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Lisboa, 29 mar (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, aseguró este domingo que su fuerza política será una «oposición responsable, constructiva y firme» que estará disponible para converger con el Gobierno de centroderecha «en las materias esenciales».

Carneiro, que fue reelegido secretario general de su partido hace dos semanas con el 96 % de los votos tras ser el único candidato, expuso hoy su estrategia en el discurso de cierre del XXV Congreso del PS en Viseu, en la región Centro de Portugal, con la vista puesta en vencer en las siguientes elecciones legislativas, previstas para 2029.

«La búsqueda de convergencia con el Gobierno es nuestra forma de mostrar nuestra responsabilidad. Por eso, desafiamos al Gobierno a que no se desvíe de la ruta que el país asumió en los cincuenta años de libertad», afirmó el socialista, en referencia a la caída de la dictadura salazarista en 1974.

Carneiro definió al PS como un «partido reformista» y como «alternativa democrática y progresista», aseguró que los portugueses le han transmitido que quieren «estabilidad sin inmovilismo, responsabilidad sin resignación y cambio con seguridad y credibilidad».

En contraposición al Gobierno del conservador Luís Montenegro, que en su opinión «no está trabajando bien», dijo que sus propuestas contemplan el largo plazo, y están enfocadas en sectores como la sanidad, la vivienda y el combate a la pobreza.

Entre sus metas incluyó que para el año 2035 Portugal converja con la media salarial europea por medio de incentivos a las empresas y alcance la meta de inversión del 3 % en investigación y desarrollo.

Teniendo en consideración a los 140.000 jóvenes «que no estudian ni trabajan» en Portugal, según sus datos, propuso un programapara fomentar «la autonomía joven» con empleo cualificado, vivienda accesible y formación.

Planteó también la necesidad de que se garantice el acceso universal a la vivienda, con rebajas en los impuestos tanto a las personas como a las empresas en alquileres accesibles, y asegurando que el 20 % de las rentas accesibles «se queden por debajo de la mediana del mercado», entre otras medidas.

Defendió además acabar con la pobreza infantil para el año 2035, reforzar los cuidados continuos a las personas necesitadas e impulsar el sistema sanitario portugués, con especial hincapié en la atención primaria.

Sobre la polémica reforma laboral que está preparando el Ejecutivo de centroderecha, que los sindicatos de trabajadores ven como una forma de desregular los horarios de trabajo, extender los contratos precarios y facilitar el despido, el líder socialista se mostró dispuesto a «mejorarla», pero con «la visión opuesta».

«El Gobierno presentó una propuesta de alteración de la legislación laboral que busca dinamitar los progresos alcanzados con la agenda para el trabajo digno. Tenemos una visión opuesta, que es para valorizar y profundizar más trabajo digno y más futuro», resumió.

Frente al impacto del cambio climático, propuso un «pacto verde para Portugal» que contemple metas ambientales con la reducción de la dependencia energética.

Sobre el «contexto difícil» internacional, Carneiro defendió mejorar la inversión en defensa, para que a su vez se impulse la economía interna; y reafirmó el compromiso con la OTAN y la Unión Europea, defendiendo el multilateralismo y el derecho internacional «sin dudas y sin ceder ante los que quieren regresar al caos en el orden internacional».

Carneiro, exministro durante el último Gobierno de António Costa (2022-2024), representa el ala moderada y centrista del PS y liderará al partido en su intento por recuperar el espacio político perdido para volver a ser segunda fuerza en el Parlamento, posición que ahora mismo ocupa el partido ultraderechista Chega. EFE

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