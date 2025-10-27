Socialistas portugueses confirman su abstención para garantizar aprobación de presupuestos

Lisboa, 27 oct (EFE).- El líder del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, confirmó este lunes que su formación se abstendrá en la votación del proyecto de presupuestos para 2026, presentado por el Gobierno de centroderecha, en aras de la «estabilidad política», garantizando así que la propuesta prosperará.

Durante el debate parlamentario de la propuesta del Ejecutivo, Carneiro le dijo al primer ministro, Luís Montenegro, que «no tiene excusas para no cumplir los compromisos que asumió con todos y cada uno de los portugueses».

También añadió que el PS hizo cuatro exigencias para abstenerse: «Que este presupuesto no apoyara las modificaciones de leyes laborales (que busca impulsar el Gobierno), ni cambios en la ley básica de sanidad, ni la modificación de la naturaleza pública de la seguridad social y ni que tampoco sirviera de base para alterar la política fiscal», enumeró Carneiro.

Sin embargo, a pesar de que con su abstención viabilizarán los presupuestos para 2026, el dirigente socialista consideró que «carecen de credibilidad», porque «no tiene ambición para responder a las necesidades urgentes de la salud, de la vivienda, a las necesidades urgentes de los más jóvenes».

El borrador presentado por el Ejecutivo contempla más 2.152 millones de euros destinados vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, el Ejecutivo contempla una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón.

Asimismo, propone una disminución del Impuesto sobre las Personas Colectivas (IRC) del 19 % en 2026, que será aplicable sobre los primeros 50.000 euros de la base imponible en las pequeñas y medianas empresas.

También recoge una subida de 50 euros hasta 920 euros del salario mínimo en 2026, tal y como el Ejecutivo firmó con los sindicatos y patronal, y un incremento de 40 euros en el llamado Complemento Solidario para las Personas Mayores, que reciben los jubilados con pensiones más bajas.

Esta previsto que el borrador de los presupuestos para 2026 sea debatido entre hoy mañana en el Parlamento, mientras que la votación definitiva está prevista para el 27 de noviembre. EFE

