Sociedad Peruana de Derecho Internacional respalda que Perú retome relaciones con México

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Lima, 31 jul (EFE).- La Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) destacó la voluntad del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, de avanzar hacia un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025.

La SPDI recordó en un comunicado que Perú y México son socios en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) y en la Alianza del Pacífico (AP), cuya presidencia rotatoria Perú recibirá próximamente para el período 2027.

Asimismo, apuntó que ambos países siempre han jugado un rol dinámico y convergente en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que «se ha traducido en resultados mutuamente beneficiosos para ambas naciones».

Recientemente, durante los actos del cambio de mando presidencial en Perú, Espá, que ha sido nombrado al frente de la diplomacia peruana por la nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori, afirmó que está seguro de que su país y México retomarán muy pronto la «ruta de integración».

Espá hizo estas declaraciones después de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, revelara que su canciller, Roberto Velasco, habló «personalmente» con Fujimori, y que las dos naciones están «avanzando» para normalizar sus relaciones bilaterales.

«Estoy seguro de que muy pronto vamos a seguir caminando en esa ruta de integración que la diplomacia y la política exterior peruana siempre ha preconizado», declaró el canciller a periodistas al término del tradicional desfile cívico-militar celebrado este miércoles pasado por el 205 aniversario de la independencia peruana.

Perú retiró a su embajador en México y expulsó al embajador mexicano en Lima en diciembre de 2022, después de que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenase la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022), luego de su fallido intento de golpe de Estado y no reconociese la legitimidad de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025) como sucesora.

Las relaciones entre ambos países quedaron entonces a nivel de encargados de negocios hasta noviembre de 2025, cuando Perú rompió todos los lazos y expulsó al resto del personal diplomático mexicano, al enterarse que México había dado asilo a Betssy Chávez, la ex primera ministra de Castillo, procesada junto al exmandatario por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Chávez se encuentra desde entonces en la residencia de la embajada de México en Lima, y el Gobierno peruano, ahora con Fujimori de presidenta, tiene pendiente decidir si le otorga el salvoconducto para que pueda viajar a asilarse a México.

Tanto ella como Castillo fueron condenados a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión. EFE

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