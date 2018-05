El Hansjürg Brodbeck, homólogo de Burri en Solothurn, agregó que ante una presión semejante no se pueden descartar errores.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Avalancha de delitos menores ahoga crímenes graves 27 de mayo de 2018 - 17:06 Autores de delitos graves escapan a veces al castigo en Suiza porque el sistema de justicia está sobrecargado de casos y burocracia, de acuerdo con testimonios de procuradores publicados este domingo por el ‘SonntagsZeitung’. El año pasado, se emitieron 427 500 acusaciones en comparación con las 354 175 de 2012, precisa el dominical. Durante el mismo período, el número de casos que llegaron a las cortes pasó de 8 205 a 10 059. Los aumentos fueron particularmente elevados -más del 50%- en los cantones de Ginebra, Schaffhausen y Zug. “La lista de casos pendientes es cada vez más larga”, señaló Fabien Gasser, presidente de la Conferencia de Procuradores de Suiza. “No hay suficiente personal para atender la gran cantidad de casos”. Son tantos que apenas hay tiempo para procesar los crímenes graves, según Daniel Burri, procurador principal de Lucerna. Esa situación, dijo, impacta negativamente la lucha contra las drogas, el cibercrimen y la trata de personas. El Hansjürg Brodbeck, homólogo de Burri en Solothurn, agregó que ante una presión semejante no se pueden descartar errores. Los expertos atribuyen esa situación al aumento en el número de leyes, según el ‘SonntagsZeitung’. El Gobierno revisa actualmente la ley de procedimiento penal, pero la Conferencia de Procuradores de Suiza espera que la carga de trabajo sea aún mayor.