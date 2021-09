¿Es Suiza demasiado aburrida?

La Nacion

La proverbial tranquilidad de Suiza acapara titulares en Argentina, un país en el que la población sueña con condiciones de vida suizas.

Todo comenzó con una frase poco afortunada de la ministra de seguridad argentina, Sabina Frederic. Tenía que justificarse después de un robo en la Gran Buenos Aires, en el que murieron dos personas – el atracador de 19 años y un jubilado de 69. La delincuencia, que campa a sus anchas, y las precarias condiciones en las cárceles del país vuelven a ser noticia en Argentina.

El 30 de agosto, una periodista de radio Mitre le preguntó Sabina Frederic si la opción para vivir sin miedo era emigrar. La respuesta fue: “No. […] bueno, Suiza podría ser seguramente más tranquilo”. Y la ministra agregó entre risas: “Pero también es más aburrido”.

Fue la gota que colmó el vaso. Las declaraciones de la ministra desataron una ola de críticas. Algunos incluso exigieron su dimisión. La polémica alcanzó dimensiones nacionales. Y sin quererlo ni beberlo, Suiza se convirtió en centro de debate.

El embajador de Suiza en Argentina Heinrich Schellenberg añadió más picante al debate. El diplomático publicó en Twitter un vídeo promocional de Suiza Turismo en el que aparecen la estrella del tenis Roger Federer y el actor estadounidense Robert de Niro. “El aburrido de Federer”, escribió el embajador. El mensaje del vídeo: Suiza no es lo suficientemente excitante para un maestro del cine negro como Roberto de Niro, o sea, es ideal para unas vacaciones sin dramas.

Contenido externo El "aburrido" de Federer pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) August 30, 2021

El sentido del humor del representante de un país tan aburrido tuvo una gran acogida en Argentina. El tuit se hizo viral y fue noticia en los medios de comunicación. Uno de los múltiples comentarios decía: “Bravo embajador! A muchos argentinos nos encantaría el “sin drama” de Suiza. El tenemos trabajo, el todo funciona, el nos respetamos, el estudiamos todos, el tenemos los mejores medios de transporte, desearíamos todo eso de Suiza”.

Nach den Äusserungen der Sicherheitsministerin befragten argentinische Medien zudem in der Schweiz lebende Landsleute. Auf die Frage von La Nación, was Langeweile denn für sie bedeute, antwortet die junge Argentinierin Micaela Lopez Nesci, die in Neuenburg lebt: "Das wahre Leben ist, in Sicherheit leben zu können: Wenn ich einen Freund treffe und er mir erzählt, wie er seinen Urlaub verbracht hat, und nicht, wie einer seiner Verwandten letzte Woche ausgeraubt wurde. Wenn das langweilig ist, ziehe ich Langeweile vor."

Und unter dem Titel: "Wie unterhaltsam wäre es doch, in einem langweiligen Land zu leben", zieht Autor Pablo Vaca in der Zeitung ClarínEnlace externo Vergleiche zwischen der Schweiz und Argentinien:

Pro-Kopf Einkommen: 86000 Dollar zu 8400 Dollar in Argentinien.

Inflation: 0,7 Prozent in der Schweiz zu 51 Prozent in Argentinien.

Covid-Tote pro Million Einwohner: 1246 in der Schweiz, 2472 in Argentinien.

Jugendarbeitslosigkeit: 3,5 % zu 30 % in Argentinien.

Mordrate: 0,59 auf 100'000 Einwohner zu 5,36 in Argentinien.

Hohe Mordrate: Beerdigung eines 18-Jährigen Gewaltopfers in Rojas, Argentinien. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Dann kommt der Autor auch auf die direkte Demokratie zu sprechen. Vaca schreibt: "In diesem Jahr haben die Schweizer:innen beispielsweise bereits im März für ein Verbot der Vollverschleierung und ein Handelsabkommen mit Indonesien gestimmt; im Juni verabschiedeten sie ein Gesetz gegen den Terrorismus und lehnten eine Verringerung des Ausstosses von Treibhausgasen ab; im September werden sie für die gleichgeschlechtliche Ehe an die Urnen gehen. Langweilig scheint es nicht."

Anzufügen bleibt: Auch die Schweizer:innen fühlen sich nicht wirklich sicher in ihrem Land. Zwar ist die Schweiz laut dem globalen Friedensindex das zehnt-sicherste Land der Welt. Das scheint die Schweizer Bevölkerung jedoch nicht zu beruhigen: Laut einer Umfrage Enlace externo der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) aus dem Jahr 2018 glauben 61 Prozent der Befragten, dass die Kriminalität in der Schweiz in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. 68 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Ausländer und Ausländerinnen immer mehr Straftaten begehen. Die Studie der Zürcher Forschenden zeigt aber auch, dass diese Ängste nur wenig mit persönlichen Erfahrungen zu tun haben.

