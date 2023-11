¿Suiza está empeorando en inglés?

En la Suiza multilingüe, el inglés es una de varias lenguas extranjeras (y nacionales) que compiten por la atención. © Keystone / Gaetan Bally

Un ranking global de habilidad en inglés sostiene que Suiza está perdiendo terreno cada vez más. Sin embargo, el informe tiene sus lagunas.

La semana pasada, la emisora pública de habla francesa suiza, RTS, lanzó la noticia: "el nivel de inglés entre la población suiza está en caída libre". "Por cuarto año consecutivo, según un ranking internacional, el estándar suizo ha estado disminuyendo", pasando del puesto 25 en 2021 al 30 (de 113) este año. ¿Qué está sucediendo?

El ranking citado por RTS fue el "Índice de Habilidad en Inglés de EF" de 2023 (EF EPI), publicado anualmente por la empresa global de educación privada Education First (EF), con sede en Zúrich. Basándose en los resultados de unos 2.2 millones de pruebas de inglés en línea, el EF EPI suma las puntuaciones de fluidez para países, ciudades y regiones: desde los Países Bajos, Singapur y Austria en la cima hasta Yemen, Tayikistán y la República Democrática del Congo a la cola.

Suiza, con una puntuación de 553, se encuentra justo detrás de Hong Kong y justo delante de Honduras, justo en la frontera entre "alta competencia" y "competencia moderada". La juventud en el país ha retrocedido notablemente en los últimos años, muestra el informe.

Estudio con grandes limitaciones

Sin embargo, como estudio comparativo internacional, el ranking es cuestionable. Aunque el estudio se basa sobre una cantidad grande de datos, pierde representatividad y validez porque las puntuaciones se basan en millones de respuestas surgidas del test de inglés online de EF. "Por lo que, según la empresa, "solo participan aquellos que quieran aprender inglés o tengan curiosidad sobre sus habilidades en inglés", lo que baja considerablemente la calidad de los datos.

Normalmente no participan en este test personas muy pobres, sin internet o que no tengan el interés o la necesidad de hablar inglés. Por otro lado aquellas personas que ya hablan bien inglés no suelen realizar ese test, por lo que tampoco están incluidas en los datos. Además, la mediana de edad de los encuestados a nivel mundial fue de 26 años, y casi el 90% tenía menos de 35; pero en Suiza, más de la mitad de la población es mayor de 40 años.

Laurent Morel, el gerente de EF para la parte de habla francesa de Suiza, dice que aunque los resultados "no son representativos de Suiza en general", ofrecen una buena imagen cuando se trata de aquellos que quieren o necesitan mejorar su inglés.

La metodología del informe, que lleva 13 ediciones, ha permanecido constante, dice. Esto significa que el rango "orgánico" de encuestados que toman la prueba también debería ser bastante estable con el tiempo, y las tendencias que muestran el informe son válidas.

Menciona específicamente la disminución en el ranking de la juventud en los últimos años, que se correlacionó perfectamente con la pandemia de Covid-19 y el cierre de escuelas. También señala las diferencias en los resultados entre las partes de Suiza de habla alemana y francesa, que coincide con la impresión de muchas personas de que se habla mejor inglés, por ejemplo, en Basilea que en Lausana. También tiene sentido dado el mayor nivel de inglés en las escuelas de los cantones de habla alemana, dice, mientras que las escuelas de habla francesa intentan impulsar el alemán junto con el inglés.

En última instancia, Morel y EF creen que el ranking tiene sus méritos: "no hay otro conjunto de datos de tamaño y alcance comparables", escribe EF.

‘Interesante, aunque no del todo científico’

A pesar de los sesgos, el informe logra llamar la atención, al menos en los medios de comunicación. Escribiendo sobre los resultados de 2018, la revista The Economist dijo que era "interesante, aunque no del todo científico"; otras referencias ilustres incluyen el New York Times y varios medios suizos (incluido SWI swissinfo.ch) han informado al respecto.

Un artículo muy comentado en el periódico SonntagsZeitung este verano utilizó el ranking como trampolín para explorar las causas del aparente declive de las habilidades en inglés en Suiza: por ejemplo, la competencia de otros idiomas hablados en el país y la tendencia suiza a doblar, en lugar de subtitular, películas en inglés (aunque el periódico dijo que Austria hace lo mismo y está en tercer lugar en el ranking).

RTS también dedicó algunas reflexiones al respecto y preguntó al profesorado de secundaria si habían experimentado un bajón en el nivel de inglés del alumnado; nadie podía corroborar esta afirmación.

Ranking PISA

Sin embargo, si bien el informe de EF no es científicamente infalible, es difícil encontrar clasificaciones alternativas y las evaluaciones suelen ser anecdóticas o limitadas en alcance.

En una entrevista de 2022, la jefa del Language Centre de la Universidad de Zúrich dijo que la competencia en inglés en Suiza había "mejorado considerablemente", según lo que había observado entre los estudiantes de tercer nivel que visitaban los cursos del centro.

Por otro lado, Beat Schwendimann de la Federación de Maestros Suizos señala el estudio trianual PISA de la OCDE, en el que el alumnado suizo (el estudio se realiza con jóvenes de 15 años) ocupa el puesto 16 de 35 países en habilidades en inglés en 2018.

En cuanto a la supuesta bajada de nivel a largo plazo, Schwendimann dice que esperará los resultados del próximo estudio PISA, que se publicará en diciembre. PISA también planea implementar una nueva evaluación de idiomas extranjeros para obtener aún más datos sobre la competencia de personas jóvenes en inglés en todo el mundo.

Mientras tanto, si hay un declive en marcha, especula Schwendimann, podría tener algo que ver con el multilingüismo suizo: mientras que en otros países, el inglés es claramente el segundo idioma, Suiza tiene cuatro idiomas nacionales, además de una historia diversa de inmigración. Otra razón podría ser una exposición cada vez menor al inglés, dice: en la actualidad, los sitios web y las transmisiones de Netflix se pueden traducir fácilmente al alemán, francés o italiano con un solo clic.

Adaptado del inglés por José Kress

La nueva lengua franca Hablado bien o menos bien, el inglés es muy común en Suiza. Ha reemplazado al francés como el segundo idioma más hablado detrás del alemán en los lugares de trabajo, y en la actualidad no es raro escuchar a la ciudadanía de habla alemana y francesa conversando en inglés, generando debates sobre la identidad nacional, la cohesión y la política educativa. En marzo de este año, después de la dramática fusión orquestada por el Estado de Credit Suisse y UBS, los periodistas en Berna incluso fueron testigos del espectáculo de ministros del gobierno leyendo declaraciones y respondiendo preguntas en inglés, algo casi inaudito en una conferencia de prensa política doméstica suiza. Finalmente, el inglés también puede ser de gran ayuda en el mercado laboral: un informe de este verano del Grupo Adecco encontró que hablar inglés además de un idioma suizo local aumenta el salario en un 18%; inglés más dos idiomas suizos lo aumenta en un 20%. End of insertion

