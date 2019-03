Il futuro dell’Algeria si decide (in parte) in un ospedale di Ginevra

(it)

Algeriens Zukunftsmusik spielt auch in einem Genfer Spital

El mismo día, miles de personas salieron a las calles de la capital, el último en dos semanas de manifestaciones por todo el país contra el veterano líder, portando la bandera argelina y cantando: "Buteflika, no habrá quinto término". Muchas tiendas en Argel estaban cerradas y los residentes dicen que los servicios de tren habían sido suspendidos.

Bouteflika's jet leaves Geneva, lands in Algeria

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Buteflika abandonó Ginebra, afirma Argelia 11 de marzo de 2019 - 09:16 Un avión del gobierno argelino que se cree transportaba al presidente Abdelaziz Buteflika despegó del aeropuerto de Ginebra el domingo por la tarde. La oficina del presidente argelino dijo más tarde que este hombre de 82 años había regresado a su casa después de dos semanas en Ginebra para someterse a "exámenes médicos periódicos". Buteflika, que sufrió un derrame cerebral en 2013 y que rara vez ha sido visto en público, se enfrenta a protestas masivas en Argelia por sus planes de presentarse a un quinto mandato. Fue admitido en el Hospital Universitario de Ginebra (HUG) el 24 de febrero para "exámenes médicos periódicos", según la presidencia argelina. Pero se ha especulado mucho sobre su estado y su paradero preciso. El domingo pasado, un avión del gobierno argelino Gulfstream 4SP aterrizó en el aeropuerto de Ginebra a las 9:45 de la mañana en medio de una fuerte presencia policial. Es el mismo avión que trajo a Buteflika a la ciudad suiza el 24 de febrero. El domingo por la tarde, los informes mostraban un convoy de alrededor de media docena de vehículos que salían del HUG escoltados por la policía y que más tarde llegaban al aeropuerto de Ginebra. El avión del gobierno argelino despegó el domingo justo antes de las 4 de la tarde, según el sitio de Flight Radar y un fotógrafo de Keystone-ATS en el aeropuerto. Los medios de comunicación argelinos informaron más tarde de que Buteflika había aterrizado en un aeropuerto militar al sur de la capital, Argel, y había partido rápidamente en un convoy. La oficina del presidente anunció en una declaración el domingo por la tarde, citada por la agencia oficial de prensa APS, que Buteflika había regresado a Argelia el domingo después de dos semanas de hospitalización en Ginebra tras "exámenes médicos periódicos". El mismo día, miles de personas salieron a las calles de la capital, el último en dos semanas de manifestaciones por todo el país contra el veterano líder, portando la bandera argelina y cantando: "Buteflika, no habrá quinto término". Muchas tiendas en Argel estaban cerradas y los residentes dicen que los servicios de tren habían sido suspendidos. Los manifestantes rechazan los planes de este hombre de 82 años de buscar la reelección.