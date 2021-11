Yoshi, de nacionalidad japonesa, murió este verano en Suiza mediante suicidio asistido. Kaoru Uda/swissinfo.ch

Después de que SWI swissinfo.ch contara la historia de Yoshi, un japonés que llegó a Suiza para poner fin a su vida mediante el suicidio asistido, hubo muchas reacciones de nuestros lectores de diversas regiones el mundo. He aquí algunas de ellas.

Este contenido fue publicado el 24 noviembre 2021 - 09:00

Kaoru Uda

www.swissinfo.ch desde 2017. Anteriormente había trabajado como reportera de la policía y luego como reportera política para un periódico regional japonés durante una década. Cuando no está escribiendo, se dedica al tenis y al voleibol. Más artículos de este autor / esta autora | Redacción en japonés

Yoshi, que sufría de un trastorno neurológico, puso término a su vida este verano con el apoyo médico de la organización de asistencia al suicidio lifecircle, con sede en Basilea. SWI swissinfo lo acompañó en su último viaje. Este es nuestro conmovedor informe:

En Japón, el suicidio asistido está prohibido por ley. Sin embargo, la mayoría de los comentarios en la página de Facebook japonesa de SWIEnlace externo swissinfo.ch apoya la decisión de Yoshi.

El usuario Tatsuo compartió la experiencia de perder a un amigo a causa del cáncer. “Al final, la morfina no funcionaba. Mi amigo se mantuvo prácticamente inconsciente con narcóticos médicos. ¿Por qué debería seguir viviendo así? Si yo supiera que no hay futuro, dejaría este mundo sin dudarlo”.

“Lo entiendo, lo sé”

La esposa del lector Shinichiro murió con la ayuda de otra organización de ayuda al suicidio. “Encontrar una salida a una enfermedad dolorosa puede restaurar la fuerza para vivir y sonreír”, escribió.

Natalia comentó la historia de Yoshi en la página en ruso de FacebookEnlace externo: “Entiendo. Sé lo que significa despertarse de dolor cada dos horas. Hizo lo correcto”. El lector Muna coincide: “Ningún ser humano debería sufrir durante años”.

Muchas lectoras y muchos lectores en el mundo de habla inglesaEnlace externo ofrecieron sus condolencias y desearon a Yoshi serenidad después de la muerte. Ali escribió que “lloró al leer este artículo” y elogió a los “increíbles padres que tuvieron el valor de apoyarlo y estar a su lado en un momento tan doloroso”.

El lector Jean Lori se sorprendió al saber que tales servicios existen en Suiza. Su reacción: “Es muy triste, pero me parece humano”.

Suiza es uno de los pocos países del mundo donde el suicidio asistido es legal. Cada año, más de 1 000 personas en la Confederación recurren a él. El número de personas que se adhieren a organizaciones de suicidio asistido está en aumento.

“Gracias Suiza. RIP Monsieur”

“Una de las razones por las que me siento bendecido de vivir en Suiza es la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre la vida cuando ya no tiene sentido”, escribió Roberto en la página de Facebook del servicio en lengua italianaEnlace externo.

Niky (francésEnlace externo) lo ve de la misma manera y rinde homenaje a Yoshi. “¡Gracias a Suiza por dar una oportunidad a aquellos que han decidido dejar este mundo! RIP Monsieur”.

Algunas personas esperan que el suicidio asistido se legalice en el país en el que viven.

Sandy (alemánEnlace externo) piensa que es “triste que no esté permitido en todos los países. Me uní a Exit hace cinco años para que los suizos en el extranjero pudieran hacerlo. Ni siquiera está permitido en nuestro país”.

Sufrimiento en las salas terminales

Un usuario escribió en la página de Facebook del servicio en chino que los países asiáticos también presionarían por ese apoyo. Lorraine (en inglés) espera que todos los países ofrezcan la posibilidad de contar con el suicidio asistido porque “toda persona merece morir con dignidad y, si quiere, cuando lo desee”.

Mayuko (japonés) insta a todos aquellos que se oponen al suicidio asistido a visitar las salas de enfermos terminales. “Trabajé en este campo durante seis años. A veces sentía que me volvería loco si no controlaba mis emociones. Si una persona no podía orinar, usábamos un catéter. Si alguien tenía problemas de defecación, le administrábamos laxantes y retirábamos las heces con la mano. Incluso si un paciente recobraba consciencia y pedía morir, había que mantenerlo con vida costara lo que costara. Teníamos que alimentarlo por vía intravenosa. ¡Es terrible!"

En cuanto a las nuevas leyes, el japonés Shiho cree que “será difícil legislar en países donde la eutanasia está prohibida. Si no lo hacemos bien, podríamos terminar creando un enorme vacío legal”. Yuki, sin embargo, es más optimista. “Ya sea que llegue o no, sería bueno que todos tuvieran la oportunidad de debatir este tema. Creo que la libertad de expresión es justo eso”.

"La vida es de Dios"

Algunas personas, por otro lado, ven el suicidio como un pecado por razones religiosas, particularmente en entornos católicos e islámicos.

Dana (portuguésEnlace externo) escribió: “Veo nuestra vida como una joya preciosa de gran valor para ser dedicada a Dios con mucho amor hasta que Él determine el momento en que pasemos a la vida eterna”.

Wilma (españolEnlace externo) está de acuerdo y agrega: “¡Dios nos da la vida y solo Él puede quitárnosla!”

En la página de Facebook del servicio en árabeEnlace externo, muchas personas se han pronunciado en contra del suicidio asistido, ya que los musulmanes creen que la persona que acaba con su vida se va al infierno.

Dependiendo de la organización, recurrir a la asistencia médica para el suicidio en Suiza cuesta alrededor de 10 000 francos. Algunas organizaciones ofrecen descuentos o exenciones para los necesitados, pero pocas personas lo saben.

Quizás por eso Aneth (francesa) escribió: “Bienaventurados los que tienen los medios económicos, otros se suicidan con el riesgo de fracasar y en gran soledad”. Y Ana (portuguesa) añadió: “El suicidio asistido en Suiza es solo para los ricos”.

Traducido del italiano por Marcela Águila Rubín