Criminalidad en uno de los países más seguros del mundo

Aunque Suiza está considerada como uno de los países más seguros del mundo, la percepción de parte de su población sobre la criminalidad contrasta con esta perspectiva a escala global. ¿Qué indican las estadísticas?

Según el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz (IEP), Suiza es el décimo país más seguro del mundo. En los primeros lugares se encuentran slandia, Nueva Zelanda y Portugal.

A pesar de ello, el 61% de la población suiza considera que la delincuencia ha aumentado en los últimos años y el 68,8% cree que los delitos cometidos por extranjeros se han hecho más frecuentes en Suiza, según una encuesta de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (zhaw).

El 2,1% de los entrevistados indican haber resultado heridos físicamente por otro individuo en los últimos 12 meses y un 6% haber sido víctima de un robo.

Para el 55,2% de los encuestados, la criminalidad es la segunda fuente de preocupación más común, después del miedo a una sobrecarga del sistema social.

El análisis de los investigadores de Zúrich indica que el temor a la delincuencia está muy poco influenciado por la experiencia personal, mientras que otros factores externos entran en juego en esa apreciación. "Cuanto más a la derecha del espectro político está la gente, más piensa que el crimen es un problema", apunta Dirk Baier, investigador y director del estudio sobre las razones de esta percepción. El consumo frecuente de canales de televisión locales privados intensifica la preocupación por la delincuencia, mientras que el consumo de diarios nacionales la reduce, se concluye en el estudioEnlace externo.

Para abrir el horizonte sobre la situación de la criminalidad, al menos a escala europea, la base de datos de Eurostat muestra la incidencia de homicidios por cada 100 000 habitantes en 31 países europeos: Suiza comparte con Noruega y Luxemburgo las últimas posicionesEnlace externo y en la tabla de robos, Suiza está en la posición 21.

Y de acuerdo a los registros de la policía helvéticaEnlace externo, los robos figuran entre los delitos a la baja en los últimos años: en 2019 disminuyeron un 6,3% con relación a 2018. Por otra parte, el número de delitos violentos graves se observa estable. En 2019 se registraron 46 homicidios (50 en 2018), 161 intentos de homicidio (149 en 2018), 637 infracciones por lesiones corporales graves (585 en 2018) y 679 por violación (626 en 2018). Vistas de modo global, las cifras de la criminalidad en el país alpino muestran una evolución a la baja.

En el siguiente gráfico observamos 4 categorías de infractores de acuerdo a su estatus de estancia: los suizos y los residentes extranjeros, que conforman la población permanente de Suiza en un país donde el 25% de la población no tiene el pasaporte suizo; las personas relacionadas con un proceso de asilo y aquellas con un permiso de estancia temporal o sin derecho a estar en suelo helvético.

El criminólogo Marcelo Aebi, experto científico encargado de elaborar las estadísticas penales anuales del Consejo de Europa, explica sobre la delincuencia perpetrada por personas sin la nacionalidad helvética y sin permiso de estancia en Suiza:

"Se trata de personas que no tienen acceso al mercado laboral. Por lo tanto, existe el riesgo de que estén activas en la economía informal. No se trata de justificar la situación, sino de explicarla: ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo puedo conseguir dinero sin un trabajo? El tráfico de drogas, por ejemplo, es un área clásica. Si se analizan los datos, en particular, la constante sobrerrepresentación de personas de África aparece especialmente en el ámbito del tráfico de drogas a pequeña escala. Tenemos que hacernos preguntas al respecto".

Efectivamente, en las estadísticas de la policía sobre infracciones a la ley de estupefacientes de personas sin permiso de residencia en Suiza, las personas de África occidental (698), seguidas de las de la otrora Yugoslavia (538) destacan, y de lejos, por su número, en comparación con las personas de otras nacionalidades. Todas las personas concernidas son de sexo masculino, excepto 19 de sexo femenino (nada excepcional, pues la sobrerrepresentación masculina es una constatación reiterada en todas las estadísticas sobre criminalidad).

Los límites de las estadísticas

Si nos concentramos de nuevo en la población que reside legalmente en Suiza - nacionales y extranjeros-, de acuerdo con los datos del registro de antecedentes penales relativos a sanciones al código penal, la región del África meridional occidental obtiene la tasa de condenación más alta por 1 000 connacionales (30) con 52 personas condenadas, seguida de África occidental (21.7) con 279 personas señaladas. Sin embargo, en números absolutos, los suizos son mayoría con 13 842 personas (y una tasa de condenación de 2.6) seguidos por personas de la otrora Yugoslavia, 1 810, (7,6) y Portugal, 1 232 (6.1).

El profesor Aebi y la propia OFS señalan que es imposible emitir conclusiones sobre las razones de la criminalidad solo con base en las estadísticas, ya que estas no incluyen variables como el nivel de educación, la condición social, los ingresos, la solidaridad de una red familiar o comunitaria y la duración de la estancia en el país o el motivo migratorio en el caso de que se trate de un extranjero.

Sin embargo, el experto suizo-argentino advierte sobre la importancia de difundir los datos existentes sobre la criminalidad. "En una sociedad democrática el acceso a la información debe estar garantizado. Por otra parte, cuando hablamos de sobrerrepresentación, el asunto muy rápidamente se convierte en un debate ideológico. Como científico, tengo que reaccionar a los datos. Y la cuestión de la sobrerrepresentación de los extranjeros es un problema de Europa Occidental. Y Suiza es un caso particular, probablemente debido, entre otros factores, a su posición geográfica y a su poder adquisitivo.”