Casi el 40% de los residentes procede de la migración 12 de octubre de 2018 - 13:59 El porcentaje de la población con raíces extranjeras que reside de forma permanente en Suiza aumentó un 0,4% el año pasado. Actualmente representa el 37,2% de la población. En 2017, 2,6 millones de los 7,1 millones de residentes permanentes mayores de 15 años procedían de la inmigración, según la Oficina Federal de Estadística (OFE). Por "población de origen migratorio" la OFE entiende cualquier persona -extranjera, nacionalizada o suiza de nacimiento- cuyos padres hayan nacido en el extranjero. Entre 2013 y 2016, el número de residentes suizos de origen migratorio aumentó entre 65 000 y 74 000 personas (0,4%) al año. En 2017 el aumento fue de 45 000 personas. Más de un tercio de la población de origen migratorio tiene la nacionalidad suiza, indica la OFE. Más del 80% procede de un país miembro de la Unión Europea (UE) o de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA: Liechtenstein, Noruega, Islandia). La mayoría tiene raíces italianas (en el caso de los hombres) o alemanas (en el caso de las mujeres). Le siguen los ciudadanos originarios de Portugal, Francia, Kosovo, España (71 000), Turquía, Serbia y Macedonia. La mayoría tiene entre 25 y 50 años y vive en los cantones de Ginebra, Tesino, Basilea, Vaud, Schaffhausen y Zúrich. En los cantones de Obwalden, Nidwalden Appenzell Rodas Interiores y Uri, el 80% de la población residente no tienen origen migratorio.