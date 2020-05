* Esta es solo una selección de algunas preguntas clave. Las respuestas están acortadas, no son completas. Además, hay múltiples excepciones. (Fuente: Infrabern)

Si no es ciudadana de la Unión Europea corre el riesgo de perder el permiso de residencia, en el caso de que no esté lo suficientemente integrada en Suiza o su estancia en este país sea inferior a tres años. Puede haber excepciones.

Si es necesario regular las consecuencias de la separación pueden iniciar un procedimiento de protección matrimonial ante un tribunal. El tribunal determinará, en particular, la atribución del uso de la vivienda familiar, la custodia de los hijos, así como el pago de la pensión alimenticia.

Puede hacerlo si dispone de un permiso de residencia en Suiza. Pero no es un derecho. Es una decisión que compete a las autoridades.

Un matrimonio blanco (o de conveniencia) se produce cuando los cónyuges no viven juntos y solo desean casarse para evadir las normas vigentes y obtener un permiso de residencia en Suiza como extranjeros.

Si la mujer no tiene la nacionalidad suiza, necesita un permiso válido de residencia hasta que se celebre el matrimonio.

No estar ya casada ni tener un grado de parentesco cercano con su futuro esposo.

En la nueva guía de asesoramiento jurídico INFRAEnlace externo , destinada especialmente a las mujeres, puede encontrar información útil – con ejemplos concretos – sobre las cuestiones más importantes en torno al estado civil. Está disponible en tres idiomas (alemán, francés e inglés). He aquí una selección*.

La señora Y está casada con un ciudadano español que tiene un permiso de residencia permanente (permiso C) en Suiza. Quiere mudarse con su hija a Suiza para vivir con su esposo. Puede hacerlo si cumple una serie de requisitos.

Amor sin fronteras nacionales no siempre significa amor para toda la vida.

Dürfen Sie in der Schweiz heiraten? Was, wenn die Ehe scheitert?

¿Cómo casarse en Suiza? ¿Y qué ocurre en caso de separación? 13 de mayo de 2020 - 16:00 Contraer matrimonio, separarse o divorciarse puede resultar más complicado para los ciudadanos extranjeros o mujeres suizas casadas con un extranjero que para las parejas suizas. Una guía de un centro de asesoramiento jurídico en Berna responde a las preguntas más frecuentes. Está destinada principalmente a las mujeres. La señora Y está casada con un ciudadano español que tiene un permiso de residencia permanente (permiso C) en Suiza. Quiere mudarse con su hija a Suiza para vivir con su esposo. Puede hacerlo si cumple una serie de requisitos. En la nueva guía de asesoramiento jurídico INFRA, destinada especialmente a las mujeres, puede encontrar información útil – con ejemplos concretos – sobre las cuestiones más importantes en torno al estado civil. Está disponible en tres idiomas (alemán, francés e inglés). He aquí una selección*. ¿Qué requisitos debe cumplir para casarse en Suiza? Tener al menos 18 años de edad. No estar ya casada ni tener un grado de parentesco cercano con su futuro esposo. Si la mujer no tiene la nacionalidad suiza, necesita un permiso válido de residencia hasta que se celebre el matrimonio. ¿Qué es un matrimonio blanco? Un matrimonio blanco (o de conveniencia) se produce cuando los cónyuges no viven juntos y solo desean casarse para evadir las normas vigentes y obtener un permiso de residencia en Suiza como extranjeros. Si sospecha que se trata de un matrimonio blanco, la Oficina del Registro Civil puede negarse a oficiar la boda. Incluso puede invalidar un matrimonio ya contraído o revocar el permiso de estancia/residencia. ¿Si el hombre se ha casado en el extranjero puede traer a su esposa a Suiza? Puede hacerlo si dispone de un permiso de residencia en Suiza. Pero no es un derecho. Es una decisión que compete a las autoridades. ¿Puede traer a Suiza a los hijos fruto de una relación previa? Sí, siempre y cuando sean menores de edad y el padre respete los plazos para la reagrupación familiar. Para ello debe presentar la correspondiente solicitud de reagrupación de hijos menores. ¿Qué se entiende por separación? Hablamos de separación cuando se produce el cese de la convivencia en el domicilio común. Si los dos cónyuges llegan a un acuerdo sobre las consecuencias personales y patrimoniales de la separación, pueden redactar un convenio regulador sin necesidad de pasar por un tribunal. Si es necesario regular las consecuencias de la separación pueden iniciar un procedimiento de protección matrimonial ante un tribunal. El tribunal determinará, en particular, la atribución del uso de la vivienda familiar, la custodia de los hijos, así como el pago de la pensión alimenticia. La división del patrimonio y de las propiedades comunes solamente se hará en caso de divorcio. En el caso de los ciudadanos extranjeros, ¿cuánto tiempo necesitan haber residido en Suiza para quedarse en el país después de la separación? Esto depende de varios factores, por ejemplo:Si los cónyuges son ciudadanos de la Unión Europea (UE) o de terceros países.El motivo por el que se les concedió el permiso de residenciaEl nivel de integración en el país ¿La esposa puede seguir viviendo en Suiza con los hijos comunes al matrimonio después de la separación? Si no es ciudadana de la Unión Europea corre el riesgo de perder el permiso de residencia, en el caso de que no esté lo suficientemente integrada en Suiza o su estancia en este país sea inferior a tres años. Puede haber excepciones. ¿El padre o la madre puede mudarse al extranjero con los hijos comunes? Si la madre y el padre del menor comparten la patria potestad, se necesita la autorización de ambos progenitores. En caso de desacuerdo, quien decide es el tribunal. Si uno de los progenitores traslada su residencia al extranjero sin el consentimiento del otro o bien sin la autorización de la Autoridad de protección del niño y el adulto (KESB/APEA) o del tribunal, puede considerarse un secuestro del menor. En este caso la madre (o el padre) debe denunciarlo inmediatamente a la policía. ¿Puede evitar que el padre se lleve a los niños al extranjero sin su consentimiento? Puede solicitar al tribunal o a la KESB/APEA que prohíba la salida del país de sus hijos o resguardar (o pedir que resguarden) los pasaportes de los menores en un lugar seguro. ¿Qué es un divorcio? Divorcio significa la disolución del matrimonio. Hay dos maneras de divorciarse. Si ambos cónyuges aceptan el divorcio pueden solicitar conjuntamente al tribunal que disuelva el matrimonio. Si uno de los cónyuges se opone a la disolución del matrimonio, existe un plazo de dos años a partir de la fecha de la separación. Una vez pasado este plazo, se puede solicitar el divorcio al tribunal sin el previo consentimiento de ambos cónyuges. En casos muy aislados se puede dictar el divorcio antes de cumplir el plazo de dos años de separación. *Esta es solo una selección de algunas preguntas clave. Las respuestas están acortadas, no son completas. Además, hay múltiples excepciones. (Fuente: Infrabern) (swissinfo.ch/psi)