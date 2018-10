Al final, en casi la mitad de los cantones, los profesores consideran que la evolución de su salario no les permite mantener su poder adquisitivo. Y en comparación internacional, desde 2005, en Suiza se ha reducido el gasto global en educación obligatoria, para estancarse en el 3,4% del PIB, 0,2 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Y ello a pesar del aumento en el número de alumnos.

La aritmética no cuadra con el salario del profe Marc-André Miserez 10 de octubre de 2018 - 16:00 ¿Cuánto ganan los profesores de la escuela obligatoria en Suiza? Federalismo obliga: existen grandes diferencias entre los cantones, pero también entre las cifras oficiales y la realidad. Si usted es educador (a) de jardín de infancia le conviene más trabajar en Ginebra que en los Grisones: 97 000 francos anuales en el primero, 60 000 en el segundo. Ginebra es también el cantón que paga mejor a los profesores de educación primaria: 97 000 francos, contra los 66 000 que ofrece el Tesino, por ejemplo. También Ginebra retribuye mejor a los maestros de la escuela secundaria con 105 000 francos, mientras que Nidwalden con apenas 85 000. Por lo tanto, en promedio, un maestro que comienza a trabajar en Suiza luego de concluir seis o siete años de estudios posteriores a la escuela obligatoria ganaría 82 500 francos por año; es decir, unos 6 875 francos brutos mensuales (el salario promedio en Suiza es 6 250 francos). Si consideramos el máximo de lo que podría ganar al final de su carrera, llegamos a 8 700 francos. Nada mal, sin embargo… De la teoría a la práctica Hay varios “peros”. En primer lugar, como ya dijimos, la disparidad entre los cantones es importante, lo que se explica en parte por las diferencias en el costo de la vida, y se encuentran en muchas profesiones, especialmente en el sector público. Suiza, país federalista, deja amplias áreas de competencia en manos de sus cantones, y la escolarización obligatoria es una de ellas. Otro bemol: esta paleta de salarios, según lo publicado por la Conferencia de Directores Cantonales de Educación Pública y retomada por el portal de noticias en alemán Watson, sigue siendo teórica. Toma como referencia los ingresos máximos para un empleo a tiempo completo. En Suiza, sin embargo, el 57% de los docentes trabaja a tiempo parcial, más porque no tienen alternativa que por elección, en la mayoría de los casos. Pascal Frischknecht, de la ‘Lehrerinnen und Lehrer Schweiz’ LCH, asociación que reúne las organizaciones del magisterio suizo, señala que en los cantones de Zúrich y San Gall, por ejemplo, nadie llega a más del 88, 87% del total salarial. Eso representa casi 900 francos mensuales menos para un maestro de primaria recién contratado. En teoría, los salarios aumentan con los años de servicio, pero en eso también la LCH ha observado que los ascensos en el escalafón, decididos por los gobiernos cantonales o los parlamentos, no fueron sistemáticos e incluso inexistentes durante diez años en muchos cantones. En Basilea-Ciudad, los sueldos incluso han bajado en general, en un 1%. Mismo problema en los cantones francófonos. Jean-Marc Haller, secretario general del Sindicato de Enseñantes de la Suiza de expresión francesa (SER), comentó que cuando un cantón adopta medidas de ahorro, estas no son necesariamente registradas en los tabuladores oficiales. Por lo tanto, las cifras siguen siendo teóricas, mientras que en realidad, los salarios se estancan. Y llega a suceder que dos maestros, en la misma escuela y con la misma función, no ganen lo mismo. Al final, en casi la mitad de los cantones, los profesores consideran que la evolución de su salario no les permite mantener su poder adquisitivo. Y en comparación internacional, desde 2005, en Suiza se ha reducido el gasto global en educación obligatoria, para estancarse en el 3,4% del PIB, 0,2 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Y ello a pesar del aumento en el número de alumnos. Por una vez, la igualdad no es el problema Como principio, la educación ignora las desigualdades de género. Con la misma función, una maestra gana lo mismos que un maestro. Pero aquí también, hay un “pero”. Pascal Frischknecht habla de “discriminación indirecta”. Las clases de preprimaria están sobre todo a cargo de educadoras y cuanto más se feminiza una profesión, menos aumentan los salarios. En abril pasado, la edición 2018 del famoso Lohnbuch de la La Oficina de Economía y Trabajo del cantón de Zúrich, mostró un aumento del 36,4% en el salario mínimo para los maestros de escuela primaria en los últimos 12 años. Según la confederación de los profesores de habla alemana, es simplemente un error de cálculo de esa dependencia, que además ha sido “reconocido por su autor”. Este último habría comparado los datos de 2006 del cantón de Argovia con los de 2018 de Zúrich… En Suiza, los salarios son elevados, pero la vida es cara. Exemplo de presupuesto para alguien que gana un salario promedio