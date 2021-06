El consentimiento para donar los órganos, una pesada carga para la familia

Ante la escasez de órganos en Suiza y para poder hacer frente a los trasplantes, se está debatiendo un proyecto de ley que pretende reformar el modelo del consentimiento para que se dé por hecho que todas las personas son donantes. Esto plantea cuestiones éticas.

La vida de Ruth Allimann dio un vuelco cuando Stéphane, su hijo de 23 años, intentó poner fin a su vida. Aunque han pasado ya 25 años, el recuerdo de la tragedia sigue siendo doloroso. Stéphane no murió en el acto; su tentativa, sin embargo, le provocó daños irreversibles en el cerebro. “Tuve que pedirle a la enfermera que lo desconectara”, cuenta a swissinfo.ch.

En Basilea, donde estaba hospitalizado el joven, el médico se reunió con la familia para abordar el tema de la donación de sus órganos. En aquella época, los trasplantes eran una técnica todavía reciente. Los padres no tenían ninguna opinión sobre el tema y nunca habían hablado de ello con su hijo.

En su caso, la respuesta llegó espontáneamente. “Mi marido y yo, sin pensarlo, dijimos que sí a una donación total, como si Stéphane hubiera respondido por nosotros”, confiesa Ruth Allimann. Pensar en las vidas salvadas les ayudó a dar sentido a la trágica muerte de su hijo.

Pero es raro que la decisión se tome como algo natural. “Perder a alguien en esas circunstancias es una conmoción terrible”, dice Ruth Allimann. En esos momentos en los que “todo es difícil de entender”, la mayoría de las familias prefiere rechazar la donación de órganos si desconoce los deseos de la persona fallecida.

En Suiza, la donación de órganos después de la muerte se rige por el modelo del consentimiento expreso: se considera donante a la persona que en vida ha dado su consentimiento, y siempre se consulta a su familia.

La Fundación Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Swisstransplant, considera que este enfoque restrictivo agrava la persistente escasez en el país. Dos personas, de media, mueren todas las semanas por no recibir un órgano a tiempo.

El número de donantes de órganos fallecidosEnlace externo (unos 150 al año, es decir, una tasa de 18 por millón de habitantes) va en aumento, pero sigue siendo inferior a las necesidades. Casi 1 500 pacientes esperan un trasplante, una cifra que en diez años ha aumentado en más de un tercio.

Entre 2019 y 2020 el número de órganos de donantes fallecidos trasplantados ha descendido, de 500 ha pasado a 460.

Suiza (incluso antes de la crisis sanitaria) estaba muy por detrás de España –el país del mundo con más donaciones de órganos– y de numerosos países europeos.

“Nunca podremos salvar a todos los pacientes, pero en Suiza deberíamos ser capaces de duplicar el número de donantes para alcanzar una tasa comparable a la de los países vecinos, en torno a 25 o 30 por millón de habitantes”, defiende Franz Immer, director de Swisstransplant. El objetivo oficial es de 22 donantes por millón para finales de 2021.

¿En qué casos se pueden extraer los órganos?

Se pueden extraer los órganos de las personas con muerte cerebral o que han muerto por paro cardíaco, pero solo si han fallecido en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Se descarta por completo a quienes padecen determinadas enfermedades, como el cáncer activo o la sepsis. Los criterios decisivos son el estado de salud y el funcionamiento de los órganos, no la edad de la persona. No obstante, según Franz Immer, de SwisstransplantEnlace externo, la elevada tasa de donantes en España también se debe, en parte, a que el país cuenta con donantes de edad muy avanzada, lo que no suele ocurrir en el resto de Europa.

