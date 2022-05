El medicamento contra la viruela del mono no está autorizado en Suiza

Imagen de la viruela del mono a través de un microscopio electrónico. Cdc

El fármaco antiviral tecovirimat y la vacuna de última generación contra la viruela, que ayudan a combatir la viruela del mono y están autorizados en la Unión Europea, no están aprobados en Suiza, según ha informado el periódico NZZ am Sonntag.

La noticia llega después de que Suiza confirmara su primer caso de viruela del mono, en el cantón de Berna, el sábado por la noche.

El tecovirimat suele administrarse en casos graves. No obstante, como el artículo del NZZ am SonntagEnlace externo subraya -así como en la página de informaciónEnlace externo especial sobre la viruela del mono de la Oficina Federal de Salud Pública (FOPH)- este tratamiento no está actualmente autorizado en Suiza.

Aunque no existe una vacuna específica contra el virus, tampoco está aprobada la vacuna contra la viruela de tercera generación, que ofrece una buena protección contra la viruela del mono.

El Instituto Suizo de Productos Terapéuticos, Swissmedic, declaró al NZZ am Sonntag que no había recibido ninguna solicitud para esta vacuna en los últimos años. La viruela, estrechamente relacionada con la viruela del mono, se considera erradicada, por lo que las empresas farmacéuticas no han presentado solicitudes, añadió.

En las últimas horas se han comunicado más detalles sobre el primer caso. Según el diario SonntagsBlickEnlace externo, el afectado es un hombre de mediana edad que presenta síntomas leves y está aislado en su casa.

Riesgo "bajo" según los expertos

"Actualmente evaluamos el riesgo como bajo, pero los datos epidemiológicos son todavía limitados", declaró el domingo Céline Gardiol, de la FOPH, a la televisión pública suiza SRFEnlace externo. "Sin embargo, cabe suponer que podrían producirse más casos en nuestro país, como está ocurriendo en otros países", indicó la jefa de la sección de recomendaciones de vacunas y medidas de control.

El virus de la viruela del mono se considera moderadamente transmisible al ser humano y la enfermedad suele ser leve. Es importante que las personas con síntomas -que incluyen fiebre, dolor de cabeza y una erupción que desarrolla pústulas- acudan rápidamente al médico, afirmó Gardiol.

Las autoridades sanitarias suizas mantienen la situación bajo observación y están en contacto con autoridades y expertos sanitarios internacionales, añadió la subdirectora de la FOPH, Linda Nartey.

"Por el momento no tenemos pruebas de que estemos ante una nueva pandemia", puntualizó Nartey en SRF. "Pero hay que vigilar la situación -como ya se está haciendo-".

Preocupaciones de la OMS

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra, declaró a última hora de la tarde del sábado que se habían producido 92 casos confirmados en laboratorio y 28 casos sospechosos en 12 países miembros de la OMS que no son endémicos para el virus de la viruela del mono. El virus se encuentra normalmente en partes de África Occidental y Central.

La OMS advirtió que esperaba más casos de viruela del mono a medida que se ampliara el control y la vigilancia en los países no endémicos.

