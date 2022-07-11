Encontró un hogar a orillas del Lago de Ginebra

Wang Hong recibió la visita de su hermano Wang Lei en noviembre de 2019. En la imagen, ambos en Berna. (图片：王虹提供)

从25岁来到这里到现在，王虹已经在瑞士度过了41年的时光，瑞士不仅是她的第二故乡，还是她祖母的第一故乡，作为一个在北京长大的中瑞混血儿，她在日内瓦湖畔找到了自己的归宿。

Este contenido fue publicado el 12 julio 2022 - 00:00

Xudong Yang Nacida en Pekín, Xudong ha vivido en Suiza durante mucho tiempo y ha adquirido un conocimiento grande y profundo sobre el país. Estudió economía en la Universidad de Berna y se unió a la redacción china de swissinfo.ch en 2003, trabajando como periodista y subdirectora del departamento chino.

如今她已经退休快两年了，退休前一直从事国际金融税务工作，在生活和工作中她使用英语和法语，最初在工作中最大的挑战是语言，因为毕竟不是她的母语。而她初到瑞士的时候最不适应的不是语言，而这里的气候，“冬天长，夏天短，这令我觉得有点不适应，”尽管时光荏苒，但从她的口音中依然能听出依稀的京腔儿。

她很习惯瑞士的人情世故，“因为小时候我是瑞士奶奶带大的，所以受到她很大的影响，因此来到瑞士后并不感到陌生，”王虹说。她的祖母Dora Brandenberger1931年跟随她的祖父来到中国，在当时的北京对外贸易学院(现在的对外经济贸易大学)任教，后来还加入了中国籍。

王虹在瑞士可谓如鱼得水。因为混血儿的身份，她从小在中国饱尝了“形单影孤”的滋味，“从上幼儿园开始就受到歧视，被人叫做'杂种'，文革时期不允许继续上学，后来好不容易找到了工作又被人替换了。”

所以25岁那年她来瑞士探亲时就留下来了，她觉得瑞士更适合自己，“瑞士有那么多人种，只要会语言，能与人交流，就会被接受。”她的丈夫是瑞士人，德语区还有祖母的亲戚，所以她在瑞士融入得很好，没有感到歧视。

她觉得自己的思维更接近瑞士人，她一半是中国胃一半是瑞士胃，“瑞士食物和中国食物我都喜欢，”她说：“我的退休金也足够生活。”所以她目前想留在瑞士养老。她的丈夫一年半前去世了，她现在一个人生活，她在日内瓦湖畔的家有一个花园，养了一只猫，她非常享受在家的生活，“新冠疫情期间，哪里也去不了，但我在家有干不完的事，没有觉得受到限制。”

她在北京还有一个弟弟，有时候她也想，再老一些回国去生活，那里终究有她唯一的亲人，但是她又担心回去不适应，毕竟已经在瑞士生活了这么多年。

作为一个混血儿她也有自己的苦衷，“从小我就觉得自己没有祖国，无论是中国还是瑞士都不是我的祖国。”

Mostrar más Mostrar más Meca del suicidio asistido Muchos extranjeros viajan a Suiza para morir con la ayuda de una organización. Un fenómeno conocido como "turismo de la muerte".

Artículos citados Meca del suicidio asistido

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI