Españoles de Suiza rechazan la reforma electoral

Este contenido fue publicado el 20 de octubre de 2010 15:43 20 de octubre de 2010 - 15:43

Varias mujeres se identifican para votar en las elecciones generales españolas de 2008. (Keystone)

Como estaba previsto, los grupos políticos del Parlamento español del Partido Socialista, Partido Popular, Convergencia y Unión (CIU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) registraron finalmente el pasado sábado en el Congreso una proposición de Ley Orgánica para modificar el Régimen Electoral General.

De salir adelante, esta orden supondrá que los emigrantes españoles queden excluidos de las elecciones municipales y provinciales.

La reforma de la Ley Electoral ha iniciado pues su andadura en el Congreso. De ser aprobada, los expatriados tendrán la obligación de solicitar por escrito el envío del material de voto para los comicios autonómicos, generales y europeos.



Las reacciones no se han hecho esperar. Si hace unos meses se opuso con rotundidad el Consejo de Residentes Españoles de Basilea, es ahora el CRE de Ginebra el que ha remitido un comunicado a swissinfo.ch para mostrar su profundo malestar ante la anunciada medida que califican de “anticonstitucional y discriminatoria”.



“La comunidad española de nuestra demarcación consular de Ginebra rechaza enfáticamente cualquier reforma limitativa de sus derechos y discriminatoria de nuestra condición de ciudadanos residentes en el exterior”, señalan en su escrito.



“Si las expresiones del abanico político español se unieron para suprimir nuestros derechos constitucionales, los ciudadanos españoles en el exterior nos uniremos para impedirlo, cualquiera sea nuestra opinión política individual, pues se trata a todas luces de una propuesta discriminatoria, insolidaria, injusta y lamentable”, advierten.



El CRE de Ginebra ha hecho llegar a los diputados y senadores su opinión acerca de este tema. Desde el mes de abril, cuando la anunciada reforma salió a la luz, la comunidad emigrante reaccionó de inmediato a través de las asociaciones, federaciones y órganos de representación y entidades de todos los continentes.



Así, el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Berna-Basilea pidió en ese momento por escrito al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que defendiera el derecho de la “minoría” emigrante a participar en todos los procesos electorales.



Supresión de derechos



Es responsabilidad del Estado español garantizar que los residentes en el exterior, sin perjuicio del lugar de residencia, puedan ejercer su derecho al voto en forma efectiva, prosigue el comunicado. “Cualquier reforma de la Ley Electoral debe ampliar derechos y favorecer la participación, y no ser una excusa para cercenar o eliminar los mismos”, indican.



En el mismo comunicado, el colectivo de emigrantes españoles en la región suiza asegura que “se están evaluando todas y cada una de las acciones que sean necesarias para evitar este atropello, haciendo reserva de nuestro derecho de presentar denuncias delante cualquier institución estatal e internacional, denunciando la flagrante, anticonstitucional y discriminatoria supresión de derechos a más de un millón y medio de ciudadanos de uno de sus países miembro”.



Solicitar el voto por escrito



Por otro lado, a los emigrantes españoles se les reconoce una antigua demanda: el voto en urna. Si bien, este punto entraña una nueva modificación. A partir de la entrada en vigor de esta ley, los españoles que estén inscritos en el Censo Especial de Residentes Ausentes (CERA) deberán solicitar el derecho a voto por escrito en la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, tanto si desean ejercer su derecho por correo o en la ventanilla del consulado.



Hasta ahora, la oficina del censo se encarga de enviar a estas personas las papeletas para la votación. Una maniobra que para el CRE de Ginebra supone que “el ejercicio del voto exterior quede dificultado por un trámite administrativo adicional totalmente inútil: se trataría de obligarnos a solicitar, en cada elección y por escrito, que nos remitan el material de voto, junto con la acreditación necesaria tanto en el voto por correo como en el voto presencial (en el Consulado y no en una mesa electoral con urna)”.



“Esto podría vulnerar la Constitución española, ya que en vez de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio, la reforma planteada lo dificultaría”, explican.



Reconocido en la Constitución



Esta reforma electoral atentaría contra un derecho fundamental recogido en la Constitución española y contra la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior ya que se dejaría de ser elector “en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado Español”, destaca este colectivo de españoles residentes en Suiza.



En su artículo 68.5, la Constitución española consagra que “son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”, recuerda el CRE de Ginebra.



Respecto a la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en su artículo 4.1, establece que “los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado Español, en los términos previstos en la normativa de aplicación”.

Voto en urna De entrar en vigor este reforma será necesario -para los comicios autonómicos, generales y europeos- solicitar por escrito el derecho a voto en la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral.



La solicitud tiene que enviarse no más tarde del 25º día tras la convocatoria.



En el caso de los emigrantes que opten por el voto en urna, éste se realizará entre el cuarto y el segundo día anteriores a la elección.



Una vez finalizado el plazo los sobres depositados se entregarán en las dependencias del Ministerio de Asuntos Exteriores que lo enviará a las Juntas Electorales. Fin del recuadro

Reacciones El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso español, Gaspar Llamazares, anunció que vetará en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja la tramitación urgente de la reforma de la Ley Electoral que han pactado PSOE, PP, PNV y CiU.



"Nos oponemos al grave recorte de derechos a nuestros residentes en el exterior", dijo Llamazares. Fin del recuadro

swissinfo.ch

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes