Si nos fijamos bien, los borregos no se parecen a los jabalíes...

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Por qué mató a los borreguitos? 25 de mayo de 2018 - 12:05 La justicia de Turgovia sancionó a un cazador que por error dio muerte a cuatro borregos en diciembre pasado. En medio de la noche, el hombre pensó que se trataba de jabalíes a pesar de su cámara con luz infrarroja. Ahora debe hacer frente a 45 días de multa a 50 francos y una penalización de 450 francos. Los hechos tuvieron lugar en un bosque cerca de Affeltrangen (TG). Además de los cuatro borregos muertos instantáneamente, tres corderos heridos tuvieron que ser sacrificados al día siguiente para poner fin a su sufrimiento. Antes de abrir fuego, el cazador -que se encontraba a una distancia de 50 a 60 metros de su presa- debió asegurarse de que se trataba de jabalíes, concluyó el Ministerio Público. La autoridad investigadora encontró al acusado culpable de violar la ley sobre la protección de los animales por negligencia.