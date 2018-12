swissinfo.ch with SDA-ATS/ug

Carla del Ponte discusses the arrest of Ratko Mladic

Los jueces consideraron que, en el texto en cuestión -publicado en el periódico ‘Corriere del Ticino’ y en un portal de Internet-, el autor incurrió en discriminación y en negación del genocidio. Sin embargo, no incitó a la violencia o el odio ni criticó a la población musulmana.

Swiss politician cleared of racial discrimination charges

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Discriminación racial: exoneran a suizo 28 de diciembre de 2018 - 11:03 El Tribunal Federal de Suiza absolvió de los cargos de discriminación racial a un expolítico que negó un genocidio contra musulmanes en la masacre de Srebrenica en Bosnia-Herzegovina en 1995. El veredicto, publicado el jueves por la máxima instancia de la justicia helvética, se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo para explicar que la libertad de expresión es primordial. Los jueces consideraron que, en el texto en cuestión -publicado en el periódico ‘Corriere del Ticino’ y en un portal de Internet-, el autor incurrió en discriminación y en negación del genocidio. Sin embargo, no incitó a la violencia o el odio ni criticó a la población musulmana. Con todo, el Tribunal Federal calificó el texto, publicado en noviembre de 2012, de irrespetuoso e insultante para las víctimas y sus familias, así como para los miembros de la comunidad musulmana. El autor de la publicación es Donatello Poggi, un expolítico local del cantón del Tesino. Un tribunal inferior le había impuesto una multa de 7 850 francos suizos (7 017 dólares) en 2013. En un caso de alto perfil en 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos absolvió a un destacado político turco, Perinçek Perinçek, de los cargos de racismo y concluyó que Suiza violó su derecho a la libertad de expresión.