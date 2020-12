No debería caer en la asistencia social una víctima del terrorismo”

Myriam Gottraux, con el respaldo y colaboración del periodista Alain Maillard, publicó su libro 'Instantes de eternidad - víctima del terrorismo y la indiferencia', (Ed. Slatkine). Maurice Schobinger





Myriam Gottraux sobrevivió a los ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París. Esta ciudadana suiza perdió todas sus fuentes de ingresos debido a sus lesiones. Lamenta que Suiza no ofrezca ninguna indemnización a sus ciudadanos afectados por actos cometidos en el extranjero. Entrevista.

Una bala disparada con un Kalashnikov le perforó seriamente el brazo derecho en la terraza del restaurante "Belle Équipe" el 13 de noviembre de 2015 la noche de los ataques terroristas en el corazón de París en los que murieron 130 personas. La suiza se encontraba con su pareja, que ilesa, la ayudó a salir de este mar de sangre.

Myriam Gottraux se sometió a una primera operación de emergencia en París y tres días después fue transferida a su país para iniciar un largo camino de "reconstrucción", no falto de obstáculos administrativos. Describe su doloroso trayecto en su libro recién publicado ‘Instantes de Eternidad - Víctima del Terrorismo e Indiferencia’ (Ed. Slatkine).

Myriam y su compañero, Maurice, reciben indemnizaciones de Francia en el marco del Fondo de Garantía para las Víctimas del Terrorismo y otras Infracciones (FGTI). Suiza no ofrece ningún tipo de resarcimiento a sus connacionales víctimas de actos terroristas fuera de sus fronteras.

La ciudadana suiza perdió el uso de su brazo derecho y con ello le fue imposible volver a ejercer su profesión como osteópata. Durante cuatro años, su seguro de pérdida de ingresos (APG) se negó a aceptar su caso, con el argumento de que no cubría eventos causados por el terrorismo.

La superviviente pide a las autoridades suizas que mejoren el dispositivo de ayuda a las víctimas a fin de evitar que otras personas pasen por su calvario.

swissinfo.ch: ¿Qué la motivó a escribir este libro cinco años después de los ataques?

Myriam Gottraux: El gran asombro y angustia que sentí cuando me di cuenta de que en mi país nada se había previsto para responder a una situación como la mía, la de una ciudadana que sufrió un acto terrorista en el extranjero.

El otro eje de la redacción de este libro ha sido dejar memoria de lo ocurrido y, finalmente, el deseo de agradecer a las hermosas personas que conocí en el camino. También quería decir “gracias” a la vida de que yo siga aquí.

Tres días después del atentado usted pidió ser trasladada a Suiza para estar cerca de su hija. ¿Qué pasó entonces?

Me trataron muy bien desde el punto de vista médico, pero tuve que arreglármelas sola para encontrar ayuda psicológica adecuada, a fin de que estuviese acompañada en este momento completamente surrealista que estaba viviendo.

Desafortunadamente me vi obligada a buscar ese respaldo sola. No había ninguna estructura establecida en Suiza para ocuparse de mí o de mi pareja. ¡Y uno no se recupera de un hecho así en tres días!

En su libro, usted denuncia la falta de apoyo financiero a las víctimas suizas del terrorismo en el extranjero. ¿Cómo vivió esta situación?

Existe una ley de asistencia a las víctimas de infracciones (LAVI), pero solo concierne a los casos cometidos en Suiza, no en suelo extranjero. Tuve la asesoría de un responsable de esta ley en el cantón de Vaud, que me ayudó con pequeñas cosas relacionadas con el seguro médico o los costes de transporte. Pero no fue posible obtener una compensación para poder seguir viviendo en mis circunstancias. Suiza deja toda la responsabilidad al país en el que se produce el acto de violencia. Y Francia creo que es el único país que ha creado un fondo de garantía para ayudar a las víctimas del terrorismo.

Si he tenido la fuerza para denunciar esta situación es porque he contado con el apoyo de los que me rodean y porque el atentado tuvo lugar en un país que nos reconoce como "víctimas", un proceso que está en curso aún.

Pero creo que una mujer sola con un hijo y sin apoyo de su entorno podría hundirse en un agujero profundo en este país, y eso no es correcto: No debería caer en la asistencia social una víctima del terrorismo, especialmente en un Estado de derecho como Suiza.

¿Qué mensaje quiere enviar al mundo político suizo en un momento en que siguen produciéndose actos terroristas en Europa?

Me gustaría decirle que debería revisar esta ley de asistencia a las víctimas de infracciones. La legislación fue "destejida" por el Gobierno y el Parlamento tras los ataques de Luxor (Egipto) en 1997. Más de 30 suizos resultaron afectados entonces y fueron indemnizados por los cantones, responsables entonces de la tarea. Una factura de más de 2 millones de francos, que juzgaron muy alta. Por consiguiente, las autoridades modificaron la ley en 2007 y abolieron así este derecho a la indemnización.

Hago un llamamiento al mundo político para que restablezca las bases jurídicas para que los ciudadanos suizos afectados por atentados en el extranjero obtengan una ayuda sustancial de la Confederación.

Un juicio fuera de lo común El juicio sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París comenzará en septiembre de 2021, con 1750 partes civiles, 300 abogados y 20 acusados. En los ataques 130 personas murieron y más de 350 resultaron heridas. Tres comandos de nueve hombres dispararon contra todo aquel que se encontraba en las cercanías del Estadio de Francia, a los presentes en varias terrazas de restaurantes y a los asistentes de una sala de conciertos. Las investigaciones sobre estos ataques han descubierto una célula yihadista con ramificaciones en toda Europa, principalmente en Bélgica. End of insertion