Reabren Aeropuerto de Ginebra 02 de marzo de 2018 - 12:38 El Aeropuerto de Ginebra cerró este viernes sus pistas entre las 10 horas y cerca del medio día como consecuencia de la acumulación de nieve. La víspera tuvo que hacer lo propio. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros esperar la confirmación de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto. “Estábamos preparados para estas nuevas nevadas, pero en realidad son muy abundantes”, indicó una portavoz del aeropuerto. Más de 150 empleados trabajan actualmente la remoción de la nieve, pero el reducido tamaño de la plataforma complica la faena. Se esperan cancelaciones y retrasos significativos. Se recomienda a los pasajeros consultar directamente el sitio web www.gva.ch. El jueves, el cierre de las pistas generó la cancelación de 200 vuelos.