Abusos pecuniarios contra mayores de 55 años 01 de octubre de 2018 - 11:36 Las personas de entre 55 y 64 años y las mayores de 85 son más a menudo víctimas de abusos pecuniarios que aquellas en los grupos de edad entre los dos, de acuerdo con una investigación divulgada este lunes por Pro Senectute Suiza. Las pérdidas representan un monto anual de 400 millones de francos. Pro Senectute Suiza, en colaboración con el Instituto de Lucha contra la Delincuencia Económica (ILCE) de la Escuela Superior de Gestión Arc de Neuchâtel (ILCE, HEG Arc), llevó a cabo un estudio representativo sobre la amplitud de ese tipo de agresiones contra personas de 55 años y más. Se trata de la primera investigación realizada en Suiza sobre el tema y revela que en los últimos cinco años, una de cada cuatro personas de entre 55 y 64 años ha sufrido abusos y una de cada cinco ha sufrido pérdidas financieras como resultado del abuso. Extrapolando las cifras del estudio a toda la población mayor de 55 años, los estudiosos estimaron una pérdida de más de 400 millones de francos por año. Los resultados más importantes: La proporción de los hombres blanco de esos ilícitos (28,2%) es mayor que la de las mujeres (23,3%) y el fenómeno se registra más en la Suiza de habla francesa (36,5%) que en la región de expresión alemana (22,8%) y en la zona italofona (11,7%). El 61% de las víctimas no se lo cuentan a nadie. El número de víctimas y la cantidad de pérdidas financieras muestran que se necesita actuar, destaca el estudio. Los abusos son muy variados: Desde el robo clásico en el espacio público o en el cajero automático hasta el envío de productos no solicitados, a través de anuncios falsos en internet. Los delitos más frecuentes contra la población que nos ocupa en los últimos cinco años fueron: Robo en un lugar público (155 066 víctimas). Robo durante un retiro del cajero automático (62 457). Un desconocido solicita dinero bajo un pretexto falso (60 304). Falso anuncio en internet (47 381). Envío de productos no solicitados (38 767) “La magnitud de las pérdidas financieras nos sorprendió. El conocimiento adquirido nos permitirá proporcionar información aún más específica sobre cómo protegernos eficazmente contra los abusos pecuniarios”, comentó Werner Schärer, director de Pro Senectute Suiza, sobre los resultados del estudio. Según Pro Senectute, el solo hecho de hablar abiertamente sobre el tema es una medida de prevención importante: cuanto mayor sea el número de personas informadas, más se evitarán los abusos. También es más fácil para las víctimas recuperarse si confían o pueden hablar a alguien sobre el tema.