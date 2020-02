I.H.: Debemos insistir más en la función primordial de la asistencia social y continuar trabajando duro para que su imagen no esté determinada por casos individuales. En algún momento de su vida, todo mundo puede encontrarse en una situación difícil y tiene derecho a un apoyo. La asistencia social es uno de los factores de éxito de Suiza, ya que garantiza el bienestar y la paz social.

“El peligro es que se pida ayuda demasiado tarde” Peter Siegenthaler 15 de febrero de 2020 - 11:00 Los ciudadanos del cantón de Argovia votaron el domingo por un endurecimiento de las condiciones para otorgar la naturalización. Quienes hayan recibido asistencia social deberán esperar diez años antes de solicitar el pasaporte suizo. Dos tercios de la población apoyaron esa medida, lo que demuestra que la asistencia social tiene una imagen muy negativa, señala Ingrid Hess, de la Conferencia Suiza de Instituciones de Acción Social. Aunque tienen derecho, muchas personas en Suiza evitan pedir ayuda social. Prefieren vivir en una gran precariedad y apretarse el cinturón, porque les da vergüenza recurrir a la asistencia del Estado. Los prejuicios en torno a ese beneficio y a las personas que lo reciben están muy presentes en Suiza, como lo demostró la votación del domingo pasado: el 64% de los ciudadanos del cantón de Argovia decidió que aquellos que han recibido asistencia social deberán esperar diez años antes de poder solicitar la naturalización. Ingrid Hess, responsable de comunicaciones de la Conferencia Suiza de Instituciones de Acción Social (CSIAS), revela las consecuencias de este endurecimiento. swissinfo.ch: ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de los resultados del escrutinio en Argovia? Ingrid Hess: Obviamente, lamento esta decisión. Muestra una vez más que la imagen de la asistencia social y de las personas que dependen de ella es muy negativa. swissinfo.ch: ¿Debemos entender que, para una mayoría de la población, los receptores de asistencia social no son dignos de convertirse en suizos? I.H.: Sí. En general, los requisitos para obtener la nacionalidad suiza son muy elevados. swissinfo.ch: ¿Comprende la decisión de la mayoría de los votantes en el cantón de Argovia? ¿Cuáles podrían ser las razones de esta elección? I.H.: Cuando se trata de asistencia social, muchas personas piensan en los casos de abusos que leen en los periódicos. Se puede entender que, en esos casos precisos, la mayoría quiera restringir el acceso a los derechos civiles. Pero la realidad dentro de los servicios sociales es muy otra. Hay muchas personas que atraviesan una crisis una vez en su vida y que necesitan apoyo. Casi la mitad de ellos logra salir de la asistencia social después de un año. Otros ganan a veces muy poco dinero para mantener a sus familias y por un tiempo determinado reciben complementos salariales por parte de la asistencia social. swissinfo.ch: Conozco personas que prefieren no pedir asistencia social por miedo al estigma. ¿También conoce alguno? I.H.: Escuchamos más y más de casos semejantes. El peligro es que se pida ayuda demasiado tarde y sea mucho más difícil volver a levantarse. Desde nuestro punto de vista, también existe el riesgo de que los niños y jóvenes de las familias afectadas no puedan salir después de la precariedad. Las medidas excesivamente restrictivas también obstaculizan la integración de la generación siguiente. swissinfo.ch: ¿Cuáles son las consecuencias de este voto en su trabajo? I.H.: Debemos insistir más en la función primordial de la asistencia social y continuar trabajando duro para que su imagen no esté determinada por casos individuales. En algún momento de su vida, todo mundo puede encontrarse en una situación difícil y tiene derecho a un apoyo. La asistencia social es uno de los factores de éxito de Suiza, ya que garantiza el bienestar y la paz social. Naturalización y asistencia social: los criterios varían según el cantón Con la exigencia de que los beneficiarios de la asistencia social deben esperar 10 años antes de poder solicitar el pasaporte suizo, Argovia se encuentra entre los cantones más restrictivos de Suiza. Solamente Berna ha extendido el tiempo de espera a diez años, después de una votación popular en 2012. La mayoría de los cantones han establecido este plazo en tres años. En cinco, Basilea Campo y Turgovia.