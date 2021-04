Google conoce a la mujer que está “sin hiyab"

La joven yemení Safa Karman ha compartido con bastante polémica la historia de su propia búsqueda de identidad en YouTube. Youtube

Safa Karman solo quiere ser vista como la persona que es. Algo difícil para ella con y sin velo.

14 abril 2021

Safa Karman es la primera mujer yemení que estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Tiene también dos títulos de máster de las mejores universidades del mundo, y, además de su licenciatura en Derecho por Harvard, es también licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford.

Sin embargo, esta biografía académica parece llamar mucho menos la atención que el hecho de ser una mujer yemení que se ha despojado del hiyab. Si uno busca su nombre en árabe en Google, encontrará "Safa Karman sin hiyab" entre las primeras entradas automáticas.

La decisión de la analista política es objeto de polémica en las redes sociales. Los comentarios siguen apuntando a su imagen, incluso cuando publica por ejemplo un análisis sobre Oriente Medio. Como muchas figuras públicas femeninas, se enfrenta a la idea de que existe el derecho a juzgar su imagen externa.

Pero a diferencia de esas mujeres que prefieren evitar la confrontación, la joven yemení ha decidido compartir, de forma polémica, la historia de su propia búsqueda de identidad en YouTube. La "verdad de mi vestimenta" se titula el vídeo, en el que la función de comentarios ha sido bloqueada.

Nuestros pensamientos son nuestra identidad

Al escuchar a Karman uno se da cuenta enseguida de que la decisión de quitarse el hiyab o el niqab no fue fácil para ella. Siguió llevando el niqab después de terminar la escuela, como espera la sociedad de Yemen. Pero no se centró en su aspecto sino en sus ideas, convencida de que "son los pensamientos y nuestras opiniones los que conforman nuestra identidad".

Pero siguió teniendo la sensación de que eso no era suficiente para hacer visible su identidad. "Quería que la gente me viera, que sintiera mis pensamientos y mi voz. Así que me quité el niqab".

Un segundo punto de inflexión en la vida de Safa Karman fue su traslado a Estados Unidos, donde estudió producción cinematográfica. Allí descubrió que su hiyab era contraproducente. "El pañuelo hacía que la gente se volviera hacia mi cuerpo. Tenía la impresión de llevar una bandera que decía: 'Mirad, soy musulmana'".

Ella asegura haber sufrido esa codificación. También ha vivido el racismo y muchos prejuicios. "Tuve que explicar a algunas personas que no estaba siendo oprimida por nadie", dice. Al final fue demasiado para ella y decidió quitarse el hiyab.

"Occidente no es mejor"

A partir de sus experiencias, la joven yemení llegó a la conclusión de que Occidente no era mejor que su sociedad de origen. En todo el mundo se juzga a las mujeres por su aspecto y su ropa. Por eso se pregunta si las mujeres tienen libertad de elección en algún lugar. Ya sea el extremismo religioso o el autoritarismo político masculino, siempre hay algún entramado de factores que afecta al cuerpo y a la imagen de las mujeres.

"Los conflictos son el resultado de nuestra humanidad imperfecta, de nuestro miedo a los que piensan diferente, al cambio", afirma Karman convencida, y resume: "No seremos personas completas hasta que no nos pongamos en el lugar del otro. Solo entonces construiremos puentes".

Traducción del alemán: Carla Wolff