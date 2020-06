“Hemos vivido con el freno de mano puesto”

Intentaron tener hijos durante diez años, sin contar a nadie este deseo incumplido. Hoy en día, son padres de dos niñas gemelas y quieren ayudar a romper el tabú.

“¿Cuándo vais a tener hijos?”, “¿No tenéis niños?”, “¡A nosotros nos funcionó enseguida!”. Janaina y Mike Rothenbühler han escuchado muy a menudo estas palabras. Aunque bienintencionadas siempre, para ellos eran un infierno. Esta pareja, de 38 y 49 años actualmente y residentes en Argovia, ha intentado tener hijos durante casi 10 años. Y no son los únicos: en torno al 10% de las parejas suizas que desean tener hijos no lo consigue.

Han pasado juntos por pruebas muy diversas: tratamientos hormonales, inseminación artificial y abortos espontáneos. Ahora tienen gemelas. Pero Aimara e Inaiê, nacidas en la semana 28 de gestación, fueron bebés prematuras. Ahora están bien. ¿Final feliz? No es tan simple. Janaina y Mike cuentan cómo vivieron todo este proceso.

Janaina: Nos conocimos en 2006 y de inmediato nos sentimos inmensamente felices juntos. Todo iba bien y rápidamente abordé el tema de los niños. Siempre he querido tener hijos.

Mike: Para mí no era tan importante, porque ya tengo un hijo de una relación anterior. Pensé que ambos caminos eran correctos, así que lo intentamos.

Janaina: Cuando, después de un año, todavía no me había quedado embarazada, hicimos algunos exámenes para comprobar mi estado hormonal y el esperma de Mike. Según los resultados, ambos éramos fértiles. No había razón para que no funcionara. Hubiera preferido que los médicos me hubieran dicho "hay esto o lo otro en ti que no va bien, pero lo podemos arreglar".

Mike: Y en nuestro entorno todas se estaban quedando embarazadas. Era grave.

Janaina: Sí, y además sus consejos: "Solo tienes que relajarte, no te pongas tensa, no pienses demasiado en ello". Todo el mundo me decía esto, pero no era tan fácil.

