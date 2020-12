Suiza busca a los turistas británicos que deben estar en cuarentena

Esquiar en Davos, en solitario. Keystone / Gian Ehrenzeller





En diversos cantones se trata de identificar a los turistas del Reino Unido y Sudáfrica que se alojan en sus centros turísticos o que huyeron para escapar de la cuarentena de Covid.

El fin de semana, unos 200 turistas británicos salieron de Verbier durante la noche, y los propietarios de los hoteles solo se dieron cuenta de lo que pasaba cuando vieron bandejas de desayuno a la puerta de las habitaciones. Los turistas se enfrentan a multas de hasta 10 000 francos (11 280 dólares).

El 20 de diciembre Suiza suspendió todos los vuelos procedentes de Gran Bretaña y Sudáfrica porque en esos países se había detectado una nueva variante del coronavirus, que se creía más infecciosa. Las autoridades suizas ordenaron que todas las llegadas desde el 14 de diciembre se pusieran en cuarentena retroactiva durante diez días a partir de la fecha de llegada.

Jean-Bernard Moix, director de Promoción de la Salud del Valais, dijo el martes que 863 personas de Gran Bretaña y 13 de Sudáfrica - 876 en total - han sido identificadas hasta ahora en el territorio del Valais.

Desde el 14 de diciembre se habían notificado al cantón 291 llegadas a través de listas elaboradas por la Oficina Federal de Salud Pública. Las otras 585 personas habían sido identificadas por el cantón, en particular por las oficinas de turismo y los municipios, indicó.

"Pero la cifra de 876 no refleja la realidad", dijo Moix. "Faltan todas las personas que no informaron a las autoridades o que no fueron incluidas automáticamente en las listas durante un control". En Zermatt, por ejemplo, según los datos recogidos, había 125 turistas de estos dos países y en Verbier 114. "Pero sabemos que hay más."

Es más, de las 876 personas identificadas, 269 no pudieron ser encontradas. "Sabemos que estas personas estaban en el Valais, pero se desconoce su paradero exacto", dijo.

Hasta ahora, se han detectado siete casos de la nueva cepa británica del coronavirus en Suiza, incluido uno en el Valais. "El paciente mencionado ha sido identificado y se está llevando a cabo el seguimiento pertinente", dijo Moix.

Moix señaló que los turistas de Gran Bretaña o Sudáfrica no serían rastreados después de completar su cuarentena de diez días y podrían circular libremente por Suiza.

"En este momento 351 de las 876 personas que fueron identificadas inicialmente están todavía en cuarentena. Las otras han terminado su aislamiento y algunas han regresado a casa", dijo.

Valais se tomó muy en serio el rastreo de los turistas británicos desde el principio, subrayó Moix. Dijo que el departamento de salud del Valais había enviado sus listas a la policía cantonal, que realizó 150 controles. Doce personas no se han quedado en la dirección de cuarentena indicada, dijo, añadiendo que pueden ser denunciadas.