Uso obligatorio de mascarillas en las tiendas de Zúrich

Zúrich es el segundo cantón de la Suiza de habla alemana, después de Basilea-Ciudad, que decreta el uso obligatorio de mascarillas en las tiendas y centros comerciales, debido a la propagación del coronavirus.

Llevar mascarilla en los establecimientos comerciales ya es obligatorio en los cantones francófonos de Vaud, Jura, Ginebra y Neuchâtel. En Basilea-Ciudad es obligatorio desde el 24 de agosto. En Zúrich lo será a partir del 27 de agosto.

Esta decisión se produce tras el aumento de los contagios en las últimas semanas. El 24 de marzo, la media semanal de nuevos casos diarios alcanzó los 257,4, lo que representa un incremento del 19% respecto a la semana anterior. En el cantón de Zúrich – actualmente la región más afectada de Suiza – es del 61,4%, lo que corresponde a un aumento del 27% respecto a la semana anterior.

Las autoridades de salud del cantón advierten de que el virus se está propagando rápido entre la población joven de 20 a 40 años de edad.

Silvia Steiner, la presidenta del Gobierno de Zúrich, ha declarado en una rueda de prensa celebrada el lunes que las autoridades tienen la situación bajo control. Pero se necesitan nuevas medidas de prevención para que Zúrich “no se convierta en una zona de riesgo”, ha señalado.

Además de las máscaras faciales en los establecimientos comerciales, los restaurantes de Zúrich estarán obligados a recopilar los datos de contacto de los clientes para facilitar el rastreo.

También se han decretado medidas más estrictas en los clubes nocturnos, bares y restaurantes, donde el aforo máximo en espacios cerrados es de 100 personas. Están permitidos los eventos con un aforo de hasta 300 personas, pero solamente si se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros o si las personas llevan mascarilla. Esta medida se aplica a los eventos deportivos, teatros, salas de cine, conciertos, servicios religiosos, campamentos de vacaciones, bodas y fiestas de cumpleaños.

Mascarillas obligatorias

En Suiza, el uso de máscaras faciales es obligatorio también en el transporte público, los aviones, y los aeropuertos de Basilea y Ginebra.

El Gobierno suizo deja que los cantones decidan dónde quieren imponer el uso obligatorio de mascarillas, aunque recomienda que exijan utilizarlas en los lugares públicos cerrados. El uso de máscaras protectoras ha sido fuente de críticas durante toda la pandemia.

En los establecimientos de educación obligatoria el uso de mascarillas no es obligatorio. No obstante, varios cantones exigen que los alumnos de 15 a 16 años lleven mascarilla cuando no pueden mantener una distancia de al menos 1,5 metros.

Esto será el caso en la Suiza francófona, que quiere coordinar las normas sobre el uso de mascarillas entre los alumnos mayores. En la Suiza de habla alemana no existe una coordinación análoga, aunque algunos cantones, entre ellos Lucerna y Berna, han insistido en el uso de mascarillas. Los sindicatos de profesores han criticado la falta de coordinación.

La Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Universidad de Zúrich han anunciado que las mascarillas serán obligatorias a partir del 24 de agosto y el 1 de septiembre, respectivamente.