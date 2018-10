La base de datos que se puso en marcha registra los casos de vándalos que encienden bengalas (44%) y causan daños materiales (44%). Y casi el 20% de las personas que sufrieron lesiones no cometieron actos de violencia.

Los hinchas violentos empañan el fútbol suizo 15 de octubre de 2018 - 09:53 En uno de cada tres partidos de fútbol disputados en los últimos seis meses en Suiza se han registrado incidentes violentos. Así lo revelan los datos recopilados por las autoridades federales y cantonales. Más de la mitad de los incidentes entre hinchas se produjeron en Zúrich, que tiene dos equipos en la Primera División nacional, y en la mayoría de los casos los enfrentamientos violentos tuvieron lugar fuera del estadio, según el dominical ‘SonntagsZeitung’. La base de datos que se puso en marcha registra los casos de vándalos que encienden bengalas (44%) y causan daños materiales (44%). Y casi el 20% de las personas que sufrieron lesiones no cometieron actos de violencia. La violencia parece estar menos extendida en los estadios de hockey sobre hielo. Solo uno de cada diez partidos ha sido escenario de incidentes violentos. El jefe de la unidad de coordinación de la policía de Friburgo dice que los datos recopilados permiten analizar mejor los incidentes denunciados y ya han llevado a los clubes de fútbol y de hockey sobre hielo a entablar conversaciones con las asociaciones deportivas nacionales y las empresas de transporte, en especial con la compañía de Ferrocarriles Federales.