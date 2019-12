"Los efectos positivos en los ingresos son mayores para las personas con los salarios más bajos y los inmigrantes más marginados, en particular los procedentes de Turquía y la antigua Yugoslavia", explicó Dominik Hangartner, profesor de política pública de la EPFZ, en un comunicado.

La naturalización y su relación con los ingresos personales 06 de diciembre de 2019 - 15:16 Un sector de la población extranjera, sobre todo el llegado deTurquía y los Balcanes, ve aumentar sus ingresos anuales en 5.000 francos suizos en los próximos 15 años después de haber recibido la ciudadanía helvética, en comparación con los que no se naturalizan, según muestra un estudio reciente. Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) y de la Universidad de Stanford estudió los beneficios económicos de obtener la ciudadanía y la integración a largo plazo. Centrándose en 46 municipios suizos en la parte oeste (de lengua alemana), analizaron los ingresos de un grupo de personas para comparar los ingresos de los solicitantes de la naturalización antes y después de recibir una decisión, positiva o negativa, sobre su demanda. Para su estudio se concentraron en los municipios que utilizaron un proceso de votación para decidir sobre las solicitudes individuales de ciudadanía hasta el año 2003. Sus conclusiones demostraron que la adquisición de la ciudadanía suiza aumenta los ingresos anuales de los nuevos ciudadanos en una media de 5.000 francos suizos en los 15 años siguientes. "Los efectos positivos en los ingresos son mayores para las personas con los salarios más bajos y los inmigrantes más marginados, en particular los procedentes de Turquía y la antigua Yugoslavia", explicó Dominik Hangartner, profesor de política pública de la EPFZ, en un comunicado. Hangartner dijo que el estudio mostró que la naturalización tiene un "efecto positivo a largo plazo en la integración económica" y que "cuanto antes reciba la ciudadanía, antes podrá integrarse mejor en Suiza y mayores serán los efectos de la naturalización en los ingresos a lo largo de toda la vida". Estos resultados del estudio fueron publicados en ‘Science Advances’ el 4 de diciembre. En 2018, 42.500 personas recibieron la ciudadanía suiza.