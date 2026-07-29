Socios árabes de A. Saudí en el golfo Pérsico se solidarizan con Riad tras ataques en Irak

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El Cairo, 29 jul (EFE).- La alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrada por seis países, incluido Arabia Saudí, manifestaron este miércoles su solidaridad con Riad tras los ataques saudíes y estadounidenses en Irak contra milicias iraquíes alineadas con Irán, que causaron al menos 30 muertos.

«Los países del CCG permanecen unidos junto al reino de Arabia Saudí y apoyan plenamente todas las medidas que adopte para proteger su seguridad, soberanía e integridad territorial», afirmó el secretario general de la alianza árabe, Jasim al Budaiwi, en un comunicado.

Reiteró «la plena solidaridad del Consejo» con Riad y su «condena en los términos más enérgicos los continuos ataques terroristas contra el reino por parte de milicias respaldadas por Irán en Irak», ya que «representan una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía del reino, así como una amenaza directa a su seguridad y estabilidad, y a las de la región».

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) y el Ministerio de Defensa saudí confirmaron haber ejecutado este martes, de forma conjunta, ataques de precisión contra posiciones de «grupos terroristas» alineados con Irán en el este de Irak.

Indicaron que esos bombardeos, los primeros en los que participa Arabia Saudí en territorio de Irak desde el inicio de la guerra en el golfo Pérsico a finales de febrero, fueron realizados en respuesta a decenas de ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y sus milicias aliadas contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas.

El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, advirtió este miércoles que su país seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes alineadas con Irán.

Los bombardeos de EE.UU. y Arabia Saudí tuvieron como blanco posiciones del poderoso grupo Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una aglomeración de grupos armados iraquíes alineados con Irán, que afirmó que en esos ataques al menos 20 de sus combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos. EFE

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