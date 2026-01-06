Socios europeos defienden la soberanía de Groenlandia ante EE.UU como una «prioridad»

1 minuto

Roma, 6 ene (EFE).- Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos, en una declaración conjunta en la que declaran que la seguridad del Ártico es «una prioridad» para Europa.

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», se lee en la declaración adelantada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni. EFE

