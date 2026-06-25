Socorristas continúan en la búsqueda de tercera bajo escombros por derrumbe en Honduras

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Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Honduras y otros organismos de socorro continúan este miércoles con las labores de búsqueda de una de las tres personas que quedaron atrapadas el martes en el interior de un inmueble a causa de un enorme derrumbe en el sur de Tegucigalpa.

Hasta ahora han sido rescatadas, sin vida, dos de las tres personas, una el mismo martes, identificada como Claudia Suyapa Garay, y Félix Muñoz, quien fue hallado hoy después de la remoción de unas 20 toneladas de tierra, según informó a periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos.

La tercera persona que todavía es buscada es Karen Muñoz, cuyo esposo, Lester Ramírez, sigue pidiendo a los socorristas que le ayuden a rescatarla.

Ramírez recordó que todos los días iba a dejar a su esposa al trabajo, como contadora, hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT).

Según informes del Cuerpo de Bomberos, las tres personas quedaron soterradas en las oficinas de una bodega de unos 80 metros cuadrados, de una empresa cuya instalación fue impactada por el derrumbe de un cerro, por causas que son investigadas.

Más de una veintena de personas lograron salir con vida del sitio, mientras que otras fueron rescatadas pocas horas después del derrumbe con ayuda de elementos del Cuerpo de Bomberos utilizando cuerdas y escaleras.

Más de 300 socorristas de la estatal Comisión Permanente de Contingencias, Cruz Roja, Cruz Verde y las Fuerzas Armadas, que además se sumaron con equipo canino, entre otras instituciones participan en las labores de rescate.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, indicó esta noche que las labores de rescate de Karen Muñoz continúan y que ya han sido halladas algunas de sus pertenencias.

Agregó que lo frágil del terreno dificulta las labores de rescate. EFE

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