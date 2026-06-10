Socorristas ecuatorianos trabajarán temporalmente en España en plan de migración circular

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Quito, 10 jun (EFE).- Un total de 44 socorristas ecuatorianos cubrirán plazas de trabajo temporal en España en el marco de la estrategia de Migración Circular Ordenada y Segura, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, informó este miércoles el Ministerio del Trabajo.

De los beneficiarios, 41 son de la provincia de Manabí y los restantes pertenecen a Guayas y Esmeraldas, todas situadas en la zona costera del país andino.

Durante cinco meses, los socorristas desarrollarán sus labores en Islas Baleares, donde aplicarán sus conocimientos, adquirirán experiencia internacional y contribuirán al cuidado de miles de personas que visitan estos destinos turísticos cada año, indicó el Ministerio.

«Voy a adquirir nuevos conocimientos, conocer otras realidades y seguir creciendo en lo que más me apasiona. Voy con muchas ganas de aprender, trabajar y dar lo mejor de mí por mi familia y por mi futuro» destacó Shamir Arias, manabita de 26 años.

La alta participación de Manabí en este proceso convierte a la provincia en un referente dentro de esta estrategia, que fortalece las oportunidades de empleo para jóvenes y profesionales, al tiempo que impulsa el desarrollo económico de sus familias y comunidades, precisó el Ministerio.

Este esfuerzo se gestiona gracias al apoyo y trabajo coordinado con el Gobierno de España, a través de su Embajada y la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de España en Ecuador, indicó la cartera ecuatoriana de Trabajo.

El ministerio subrayó que, con el programa de Migración Circular Ordenada y Segura, el Gobierno ecuatoriano «transforma oportunidades en realidades para el talento ecuatoriano».

Desde enero 2024 a junio 2026, 1.001 ecuatorianos han accedido a oportunidades laborales en el exterior a través de esta iniciativa, «que garantiza procesos transparentes y acompañamiento integral en cada etapa de su movilidad laboral», señaló la cartera.

«Nuestro compromiso es seguir conectando a los ecuatorianos con oportunidades reales de empleo, dentro y fuera del país, para que puedan adquirir experiencia, desarrollar nuevas habilidades y construir un futuro para ellos y sus familias», dijo la ministra del Trabajo, Cynthia Gellibert. EFE

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