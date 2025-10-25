Sofocado un incendio en la frontera de Paraguay con Bolivia que arrasó 24.700 hectáreas

1 minuto

Asunción, 25 oct (EFE).- Brigadas de bomberos y equipos de emergencia de Paraguay lograron sofocar un incendio que se desató la semana pasada en territorio boliviano y se propagó hacia el municipio paraguayo de Bahía Negra (noroeste) que arrasó cerca de 24.711 hectáreas de vegetación en la zona, informaron este sábado fuentes oficiales.

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Lorena Canan, señaló a EFE que ayer viernes se realizó un sobrevuelo en la zona del incendio, ubicado en el Chaco paraguayo, y se verificó que «el fuego ha sido extinguido».

Las áreas más impactadas corresponden a palmares (58,26 %), seguido de pastizales y sabanas (41,41 %), y en menor medida a bosque nativo (0,32 %).

El incendio se originó el 15 de octubre en territorio boliviano, «a menos de 100 metros de la frontera», y al día siguiente se extendió al lado paraguayo. EFE

nva/pddp