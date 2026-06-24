Softbank aspira a convertirse en líder mundial en IA física produciendo robots en masa

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Tokio, 24 jun (EFE).- El presidente del grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank, Masayoshi Son, afirmó este miércoles que aspira a convertirse en el líder mundial en el sector de la inteligencia artificial (IA) física y afirmó que ha comenzado la producción en masa de robots para aplicar de esta tecnología.

El también consejero ejecutivo (CEO) dijo en la junta general de accionistas del grupo, celebrada este miércoles en Tokio, que quiere que el gigante nipón se convierta «en el proveedor número uno mundial indiscutible» en varias áreas tecnológicas, que incluyen la IA, los chips y los robots, según recoge la agencia de noticias Kyodo.

En este sentido, comunicó que la compañía ya ha comenzado la producción en masa de robots y adelantó que «pronto» hará un anuncio oficial al respecto del que «todo el mundo se sorprenderá».

Por otro lado, Son señaló que está buscando invertir en la compañía eléctrica TEPCO (Tokyo Electric Power Company) para garantizar el suministro eléctrico necesario con el objetivo puesto en la expansión en este campo, en medio de la demanda impulsada por el auge exponencial de la IA.

El CEO reveló durante su intervención que actualmente el grupo Softbank es un «candidato clave» entre varias empresas para una alianza de capital con TEPCO y dijo que, de concretarse la inversión, el aumento de la capacidad energética permitiría la instalación de centros de datos en Japón.

Por otro lado, Son, que tiene 68 años, prometió seguir al frente del grupo nipón «otros 10 o 15 años», a pesar de que anteriormente había manifestado su intención de ceder el testigo a las próximas generaciones cuando cumpliera 60.

«No tengo tiempo para jubilarme», bromeó durante una charla en la que recurrió en múltiples diapositivas gigantes y a todo color, como en años precedentes, a la metáfora de la gallina de los huevos de oro: Softbank sería la proverbial gallina, y los huevos el valor que ésta produce.

Inversiones en OpenAI

Softbank, que ha invertido miles de millones de euros en OpenAI, creadora de ChatGPT, planea que la inversión total en la compañía estadounidense alcance los 64.400 millones de dólares para octubre de este año.

En cuanto a las dudas sobre la privacidad de ChatGPT, Son tranquilizó al público al declarar que la política de OpenAI es «no compartir nunca información privada con terceros, los usuarios pueden usarla con tranquilidad».

Considerado uno de los líderes en la inversión de IA a nivel mundial, el grupo Softbank cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, respecto al periodo anterior.

Tras las declaraciones de Son, Softbank subió un 1,29 % en la Bolsa de Tokio, mientras que TEPCO registró una leve subida del 0,02 %, en una sesión en la que el principal indicador bursátil, el Nikkei, cerró en rojo con una caída del 0,88 %. EFE

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(foto)(vídeo)