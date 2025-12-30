SoftBank completa su inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, según CNBC

Nueva York, 30 dic (EFE).- El grupo de telecomunicaciones Softbank completó su compromiso de inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, según informó este martes CNBC, una inversión que el gigante japonés acordó a principios de este año.

Softbank transfirió la semana pasada la inversión final de entre 22.000 y 22.500 millones de dólares a los creadores de ChatGPT, según dijo una fuente familiarizada con el asunto a la cadena financiera estadounidense.

Esta cantidad se suma a las inversiones de 10.000 millones de dólares y 8.000 millones de dólares de Softbank a OpenAI realizadas el año pasado.

Softbank anunció este martes que comprará la firma de inversión estadounidense DigitalBridge, por unos 4.000 millones de dólares, para construir una infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés casi triplicó su beneficio neto entre los pasados abril y septiembre, el primer semestre de su año fiscal, gracias a sus inversiones en IA. EFE

