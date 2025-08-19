The Swiss voice in the world since 1935

SoftBank japonés invertirá 2.000 millones de dólares en Intel

El banco japonés de inversión en tecnología SoftBank Group anunció el martes una inversión de 2.000 millones de dólares en Intel, en momentos en que el gobierno estadounidense estaría considerando tomar una participación de 10% en el atribulado gigante de los semiconductores.

Se trata de la más reciente de una serie de inversiones y acuerdos en Estados Unidos de SoftBank, cuyo carismático fundador, Masayoshi Son, corteja agresivamente al presidente estadounidense Donald Trump.

«Esta inversión estratégica refleja nuestra creencia de que la fabricación y suministro de semiconductores avanzados crecerá más en Estados Unidos, e Intel tendrá un papel crítico», dijo Son en un comunicado conjunto con Intel.

SoftBank pagará 23 dólares por acción de Intel.

En tanto, el gobierno de Trump discutió tomar una participación de 10% en Intel para fortalecer a la empresa y al sector estadounidense de los semiconductores, según medios como Bloomberg News y el Wall Street Journal.

Son anunció en los últimos meses otros planes de inversiones en Estados Unidos, incluyendo un papel de liderazgo en el proyecto Stargate, valorado en 500.000 millones de dólares, para construir infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Lip-Bu Tan, ejecutivo en jefe de Intel, dijo en el comunicado que el acuerdo de inversión demuestra los vínculos cercanos de la empresa con SoftBank.

Intel es una de las empresas más icónicas de Estados Unidos pero ha perdido relevancia frente a potencias asiáticas como TSMC y Samsung, que dominan el negocio de los semiconductores.

Sharon Chen, analista de Bloomberg Intelligence, calificó la inversión de SoftBank como «pequeña», pero que «sugiere que la empresa podría invertir más en la industria de los semiconductores al buscar convertirse en participante clave del desarrollo del sector».

