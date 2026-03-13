Sojitz colaborará con una minera australiana para abrir nuevas minas de tierras raras

3 minutos

Tokio, 13 mar (EFE).- El conglomerado japonés Sojitz colaborará con la empresa minera australiana Lynas Rare Earths para desarrollar nuevas minas de tierras raras dentro y fuera de Australia, anunció este viernes la compañía, en plena pugna mundial por estas materias primas, prácticamente monopolizadas por Pekín y esenciales para la defensa y la electrónica, entre otros sectores.

«Sojitz continuará diversificando la cadena de suministro de tierras raras para garantizar un suministro estable de elementos de tierras raras a Japón», aseguró el conglomerado japonés en un comunicado.

El acuerdo, un ‘memorando de entendimiento’, fue alcanzado a través de la plataforma JARE (Japan Australia Rare Earth), en la que también participa la Organización para la Seguridad Energética y Metalúrgica de Japón, un organismo gubernamental.

Según el memorando, ambas compañías se comprometen a crear un «comité directivo para la exploración minera y el desarrollo de nuevas minas de tierras raras» para «explorar, evaluar y desarrollar nuevas minas potenciales tanto dentro como fuera de Australia con el objetivo de aumentar el suministro estable», entre otros asuntos.

Las empresas, además, acordaron ampliar la gama actual de productos y el volumen de tierras raras medias y pesadas suministradas a Japón.

Hace solo dos días, Lynas Rare Earths, que es el mayor productor de tierras raras fuera de China, anunció un acuerdo comercial para suministrar a Tokio unas 7.200 toneladas anuales de NdPr (una mezcla de neodimio y praseodimio, dos tierras raras ligeras) hasta 2038, un material por el que el Gobierno japonés pagará un precio máximo de 110 dólares por kilogramo.

Lyne también dijo que destinará a Japón gran parte de su producción de tierras raras pesadas.

China posee el 49 % de las reservas de tierras raras del planeta, aunque cuentan con yacimientos países como Brasil, India, Australia, EE. UU., Vietnam, Birmania, Indonesia o Groenlandia.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos esenciales para fabricar desde motores de coches eléctricos a aerogeneradores, imanes de alta potencia, chips, radares o misiles, así como teléfonos y otros dispositivos electrónicos avanzados.

Aunque no son escasos en la corteza terrestre, su extracción y refinado son complejos y altamente contaminantes.

China controla alrededor del 90 % de la capacidad mundial de procesamiento y refinado, lo que le da una enorme ventaja sobre las cadenas de suministro tecnológicas de Occidente, que ha utilizado como elemento de presión sobre Washington en las negociaciones por la guerra comercial. EFE

jdg/cg