Solana recibe la Orden Europea al Mérito y reivindica a la UE como «artífice de la paz»

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- El ex alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, el español Javier Solana, recibió este martes la condecoración como honorable miembro de la Orden Europea del Mérito y reclamó que la Unión Europea, «artífice de la paz», recupere el papel que antaño tuvo en las negociaciones de paz en diferentes lugares del mundo.

Desde el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) – donde recibió el galardón de manos de las presidentas de la Eurocámara, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen -, Solana afirmó que nunca se imaginó viviendo un momento en las relaciones internacionales como el que el mundo afronta hoy.

«En este momento la UE es más necesaria que nunca. Yo recuerdo en los diez años que fui alto representante cómo la UE participaba en las negociaciones entre Palestina en Israel, yo me senté en esa mesa. O cómo la UE empezó las negociaciones con Irán, yo me senté en esa mesa. Creo que la UE tiene que recuperar ese papel que tuvimos hace años y no debe dejar que desaparezca», dijo Solana.

«Tenemos que seguir siendo artífices de la paz y participando en misiones de paz», añadió el también ex secretario general de la OTAN. EFE

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