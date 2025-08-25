Soldados de 13 países, incluido EEUU, participan en ejercicios militares de Indonesia

Yakarta, 25 ago (EFE).- Unos 6.000 soldados de 13 países, incluidos Estados Unidos y Japón, participan desde este lunes en los ejercicios militares conjuntos Super Garuda Shield, los mayores organizados por Indonesia.

Escenarios de combate y prácticas de fuego real, junto a maniobras aéreas serán parte de estos ejercicios que comenzaron hoy y que discurren en varias zonas del archipiélago indonesio hasta el 3 de septiembre.

«En Baturaja (en el sur de la isla de Sumatra) se realizarán ejercicios de tiro y demostraciones de destreza con tropas terrestres y aerotransportadas», dijo el domingo el general Kristomei Sianturi, director de Comunicación del Ejército indonesio, informa la agencia pública Antara.

Las prácticas también tendrán como escenario las Islas Riau, situadas en el Mar de China Meridional, una zona cuya soberanía se disputan China y varios países del Sudeste Asiático.

En la presente edición participan efectivos de 13 países, que también incluye a Australia y Reino Unidos, mientras que habrá observadores de otras 11 naciones.

El domingo llegó a un puerto de Yakarta el buque de guerra japonés JS Osumi que participa en los ejercicios de este año tras un acuerdo de cooperación militar entre el Ejercito de Indonesia y Japón sellado el pasado abril.

«Este ejercicio conjunto es un testimonio del liderazgo de Indonesia y su compromiso con la paz y la seguridad en la región» del Indopacífico, dijo el Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Indonesia, Peter Haymond, en un acto de recepción para el navío japones, recoge Antara.

Indonesia, que también mantiene férreas relaciones militares con China y Rusia, se ha convertido en un socio clave para Estados Unidos en el Indopacífico, donde Washington y Pekín mantienen un pulso por su influencia en la región. EFE

