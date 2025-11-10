Soldados de EE.UU. y Panamá realizan ejercicios tácticos en la selva caribeña de Colón

Ciudad de Panamá, 10 nov (EFE).- Tropas estadounidenses y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) realizan entrenamientos en el área del Sherman, en la caribeña provincia de Colón, donde ya se han hecho prácticas anteriormente, según confirmó a EFE este lunes una fuente oficial después de que la cadena ABC de los Estados Unidos informara del envío de fuerzas terrestres a esa zona para entrenar.

Según esa fuente oficial, los soldados estadounidenses participan de «algunos entrenamientos en la selva conjuntos» con el Senan en esa zona de Sherman, rodeada de una densa jungla y donde hasta 1999 había una antigua base militar de EE.UU..

La cadena ABC informó este lunes que el Departamento de Guerra estadounidense habría comenzado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas.

De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en el 2026.

El curso, que comenzó a principios de este año, no tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró el funcionario a la televisora estadounidense.

Este movimiento coincide con el amplio despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, cercano a las costas de Venezuela y Colombia, como parte de una campaña contra el narcotráfico que ha resultado en una veintena de ataques a supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y la muerte de más de 70 «narcoterroristas», según Washington.

Esta sería la primera vez en más de dos décadas que el Ejército estadounidense envía a tropas convencionales a un entrenamiento en la selva panameña, según la publicación del ABC.

Otros entrenamientos en esa zona

El Comando Sur de EE.UU. ya había informado el pasado 4 de noviembre sobre entrenamientos conjuntos entre tropas estadounidenses y panameñas centrados en preparar a los soldados «para sobrevivir y prosperar en ambientes selváticos».

También, el pasado 22 de octubre, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Panamá desarrollaron ejercicios en la base Cristóbal Colón, una actividad enfocada en el «intercambio de conocimientos especializados» y enmarcada en una renovada cooperación conjunta en materia de seguridad y defensa, según explicaron portavoces oficiales.

Se trató de la segunda fase de unos ejercicios de 21 días centrados en «táctica y de rastreo en jungla». La primera parte de estos entrenamientos se realizó en agosto pasado durante siete días y dedicados solo a supervivencia, según dijo en ese momento la coronel estadounidense, Ada Cotton, quien adelantó que habría otro curso de noviembre a diciembre.

Los ejercicios conjuntos de EE.UU. y Panamá, que carece de Ejército desde 1990, son frecuentes tras la invasión estadounidense de 1989, más ahora que renovaron en abril pasado la cooperación en este campo mediante un memorando de entendimiento que generó inicialmente cierta polémica en el país centroamericano porque prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa.

Ese acuerdo se firmó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mostrara expresara su intención por recuperar el control sobre el Canal de Panamá, en manos de EE.UU. hasta 1999, para supuestamente contrarrestar la «influencia maligna» de China en el paso interoceánico. EFE

