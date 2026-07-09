Soldados españoles, entre 500 militares extranjeros que abrirán el desfile del 14 de julio

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París, 9 jul (EFE).- Un contingente de medio millar de militares de la denominada ‘coalición de voluntarios’ para Ucrania, entre ellos efectivos españoles, abrirá este año el desfile del 14 de julio en París, según informaron este jueves fuentes del Elíseo.

España participa con 21 efectivos de los tres ejércitos y con un caza F18, dijeron a EFE fuentes del Ministerio español de Defensa.

«Los socios extranjeros de la coalición de voluntarios, incluida Ucrania, serán 503 militares», precisaron las fuentes.

El contingente estará formado por delegaciones de distintos países aliados, entre ellos Ucrania, Suecia, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Austria y otros socios europeos e internacionales, como Canadá o Australia.

«El tema del desfile es el despertar estratégico europeo», explicaron fuentes de la Presidencia francesa, que consideraron que la invasión rusa de Ucrania supuso «un electrochoque» para Europa y que puso de manifiesto la necesidad de que los europeos «tomen en sus manos su destino».

Los organizadores han establecido una representación de entre siete y 25 militares por país aliado.

La participación de Ucrania, 25 de cuyos soldados desfilarán junto a los de la coalición de voluntarios, tendrá un valor simbólico especial. Según el Elíseo, su presencia muestra la determinación de Francia de apoyar a Kiev «en la defensa de su soberanía, su territorio y su libertad».

El desfile, el último que preside Emmanuel Macron, reunirá a más de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, aunque la lista definitiva continúa abierta. Entre los países cuya presencia está confirmada figuran Reino Unido, Alemania, Italia y España, además de otros aliados internacionales, señalaron las fuentes, que también citaron al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Todos ellos participarán la víspera, el lunes, en una reunión de la coalición de voluntarios organizada por el Elíseo.

La edición de 2026 será también un récord en términos de efectivos. Unos 6.800 militares desfilarán a pie por los Campos Elíseos y sin prolongar su duración, frente a los 5.800 del año pasado, un incremento del 15 %, acompañado de un aumento del 30 % en vehículos y aeronaves.

«Las tropas que desfilarán no son las de 2017», subrayan las fuentes presidenciales francesas, sino unas Fuerzas Armadas «modernizadas y preparadas para el combate».

El componente europeo estará también presente en el desfile aéreo, con aeronaves de Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, España (con un F18) e Italia.

La Patrulla de Francia, cuyo sobrevuelo de la famosa avenida de los Campos Elíseo da inicio al desfile tras pintar el cielo de azul, rojo y blanco (colores de la bandera francesa) estará escoltada por dos cazas Mirage franceses con pilotos franceses y copilotos ucranianos formados en Francia.

El desfile incluirá además unos sesenta drones terrestres del Ejército de Tierra y dos drones utilitarios, en una muestra del peso creciente de estos sistemas en los conflictos actuales. EFE

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